Ratgeber Der Hund als Stargast im Restaurant – darf das sein? Kürzlich war ich beim sonntäglichen Brunch in einem bekannten Restaurant. Es befanden sich fünf grössere Hunde im Lokal, darunter ein grosser Pudel. Die Hunde durften es sich neben den Tischen bequem machen und wurden getränkt und gefüttert. Offene Tupperware mit Büchsenfutter stand am Boden. Gehört sich das denn? Doris Pfyl* Jetzt kommentieren 08.07.2022, 16.39 Uhr

Nein, das gehört sich definitiv nicht, und selbstverständlich dürfen oder sollen Sie sogar intervenieren. Aber die Sache ist heikel. Denn bei diesem Thema ist eine Menge Emotion im Spiel. Für viele ist der Hund Familienmitglied, Kinderersatz oder ganz einfach ein sehr guter Freund. Für Hundebesitzer ist es deshalb bisweilen schwierig nachzuvollziehen, dass andere ihrem Vierbeiner nicht die gleiche Zuneigung und Toleranz entgegenbringen können.

Doris Pfyl Bild: Luzerner Zeitung

Jede Hundebesitzerin, jeder Hundebesitzer sollte den Hundeknigge im Restaurant beherzigen. Er beginnt bei der Reservation. Wichtig ist nachzufragen, ob der Vierbeiner willkommen ist und wenn ja, ob ein ruhiger Ecktisch mit genügend Platz unter oder neben dem Tisch zur Verfügung steht, so dass gutes Durchkommen möglich ist. Es ist unhöflich und gefährlich, wenn ein Tier zwischen den Tischen liegt, das Servicefachpersonal darübersteigen muss und der Gefahr ausgesetzt ist, auf die Nase zu fliegen.

Gefüttert wird zuhause

Eine weitere Regel, die selbstverständlich scheint, aber offenbar nicht bei allen Hundebesitzern angekommen ist: das Essen auf dem Tisch gehört dem Gast und auf keinem Fall dem Hund. Das Tier gewöhnt sich schnell an die von oben gereichten «Leckerlis», was zu unangenehmem Bettelverhalten führt. Dass dem Tier ein Napf mit Wasser gereicht wird, ist in den meisten Restaurants Standard. Das ist es dann aber schon. Gefüttert wird zuhause.

Sicher halten sich die meisten Hundebesitzerinnen und -besitzer an die geltenden Regeln. Die, die es nicht tun, sollten auf ihr Fehlverhalten hingewiesen werden. Ich bin der Meinung, dass es die Pflicht der Gastgebenden ist, darauf zu achten, dass in ihrem Lokal alles mit rechten Dingen zu und her geht. Sie sollten eingreifen, wenn etwas aus dem Ruder läuft. Allerdings pflichten mir hier nicht alle bei. So sagten mir Restaurantbesitzer, sich in solchen Situationen zurückzuhalten und die Klärung den Gästen zu überlassen. Eben weil die Sache delikat sei und sie keine heftigen Reaktionen provozieren wollten.

Wir sind uns wohl alle einig: Es gibt Angenehmeres als das Ansprechen solcher Themen. Tun Sie es trotzdem. Formulieren Sie, dass Sie nichts gegen Hunde haben, Sie es aber als störend empfänden, würden die Tiere im Restaurant gefüttert. Bleiben Sie gelassen, sollte es zu einer ruppigen Reaktion kommen. Geben Sie den Personen Zeit, den Kommentar zu verdauen. Viele müssen die Kritik erst verarbeiten, bevor sie Fehler eingestehen und eventuell sogar eine Entschuldigung formulieren können.

Natürlich gibt es auch die Unverbesserlichen. Auch da empfehle ich, gelassen zu reagieren. Wundern darf man sich immer. Aber sich ab solchen Dingen länger zu ärgern, lohnt sich nicht.

* Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin, Ausbildnerin Schweizer Fachverband FSFM, Besitzerin der Mode- und Weinlounge «Stilrausch». www.imagemodestil.ch

