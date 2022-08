Ratgeber Die Eltern meines Freundes laden uns zum ersten Mal ein. Was soll ich anziehen? Ich (weiblich, 29) lerne bald bei einer Essenseinladung die Eltern meines Freundes kennen. Modisch bin ich sehr vielseitig unterwegs, doch am liebsten lässig. Völlig konservative Kleidung besitze ich nicht. Was ziehe ich am besten an? Habe ich Vorurteile, wenn ich davon ausgehe, die Eltern meines Freundes erwarten feine Kleidung? Rita Wigger* Jetzt kommentieren 21.08.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wir kennen das alle: Die erste Einladung bei den Eltern des Freundes steht vor der Tür. Die grosse Frage: Was ziehe ich an? Wie möchte ich wirken und wem möchte ich Eindruck machen? Dem Freund oder seiner Familie? Attraktiv oder adrett? Oder bleibe ich meinem Stil treu und ziehe das an, worauf ich gerade Lust habe? Spielt das Outfit überhaupt eine Rolle? Sicher! Denn mit dem äusseren Erscheinungsbild setzen wir erste Impulse.

Rita Wigger Bild: PD

Eine gepflegte Erscheinung ist wichtig, verkleiden sollte man sich aber nicht. Es handelt sich hier um eine private Einladung und nicht um ein Bewerbungsgespräch. Wir tragen Kleidung, in der wir uns wohlfühlen und authentisch wirken. Dennoch ist es manchmal von Vorteil, sich dem Anlass entsprechend zu kleiden. Der Partner kann hier sicher Hinweise liefern. Der grosse Nebeneffekt: Wir fühlen uns nicht deplatziert und können uns entspannt auf das Kennenlernen konzentrieren.

Wenn wir dann erfolgreich die erste Hürde genommen haben, wird bestimmt bald eine weitere Einladung folgen. Dann steht der Schaustellung des eigenen Stils nichts mehr im Wege. Die Eltern wiederum sollten den Gast nicht vorschnell in Schubladen stecken, je nachdem ob er High Heels oder Jogger trägt – vor allem, weil es heute üblich ist, mit der Mode zu spielen. Sich zu präsentieren, ist und bleibt ein Ausdruck der individuellen Persönlichkeit.

Tattoos gehören zur Person

Weil aber der Mensch wohl gar nicht anders kann als zu kategorisieren, ist es ratsam, in bedeutenden Situationen das anzuziehen, was niemanden vor den Kopf stösst. Kreativ kann man trotzdem bleiben. Wenn wir ausgeflippte Kleidung mögen, dürfen wir das offen und ehrlich zeigen. Als Punk oder Gothic Liebhaberin muss man sich für niemanden in ein pastellfarbenes Kostüm zwängen. Sauber und etwas ordentlich darf es aber schon sein. Allzu tiefe Einblicke sollte unsere Kleidung auch nicht gewähren. Schliesslich könnten die zukünftigen Schwiegereltern ziemlich in Verlegenheit geraten. Wenn Piercings oder Tattoos getragen werden, dürfen diese auch sichtbar sein. Der Körperschmuck gehört zur Persönlichkeit und würde beim nächsten Besuch sowieso auffallen.

Häufig sind diese Äusserlichkeiten gar nicht so wichtig. Weil wir unser Gegenüber sympathisch finden – aufgrund seiner besonderen Ausstrahlung. Ein charmantes Lächeln, eine respektvolle Begrüssung, ein guter Witz können als äusserst angenehm und auflockernd empfunden werden.

Was unsere Körperhygiene betrifft, so hat das Sprichwort «Ich kann dich gut riechen» seine Berechtigung. Eine gründliche Dusche von Kopf bis Fuss ist genau das Richtige, denn fettige Haare stossen mehr Menschen ab, als man denken würde. Auch wenn es banal klingt, so gehören auch geputzte Zähne zu einem gepflegten Erscheinungsbild. Und dies Tag für Tag.

* Rita Wigger ist Coach für Umgangsformen und Körpersprache. www.krawaettli.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen