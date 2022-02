Ich (58, w) habe keine konkreten Sorgen. Doch oft überkommen mich Gedanken zu allen möglichen Themen – am Tag, beim Einschlafen und auch mitten in der Nacht. Die Gedanken kreisen dann endlos und ohne klare Richtung, ich kriege sie einfach nicht mehr aus dem Kopf. Was kann ich dagegen tun?

Eugen Bütler* Jetzt kommentieren 16.02.2022, 18.00 Uhr