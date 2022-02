Ratgeber Ich will meinen Betrieb digitalisieren: Wie packe ich es am besten an? Ich besitze einen Handwerksbetrieb mit fünf Angestellten. Bisher hatte ich kaum Zeit, mich mit der Digitalisierung zu befassen. Die meisten Prozesse laufen deshalb noch analog, d.h. noch auf Papier ab. Doch das wird immer schwieriger und kostspieliger, besonders in der aktuellen Coronapandemie. Wo sollte ich bei der digitalen Umstellung beginnen? Daniel Büttiker* Jetzt kommentieren 03.02.2022, 14.30 Uhr

Gerade die Veränderungen im Zusammenhang mit Covid-19 (z.B. Homeoffice u.v.m.) haben viele Unternehmen dazu gezwungen, sich verstärkt mit dem Thema Digitalisierung zu befassen. Konkret handelt es sich um einen schrittweisen Veränderungsprozess vom bisher gewohnten Arbeiten hin zum computergestützten, «digitalen» Arbeiten, welcher als digitale Transformation bezeichnet wird.

So betrachtet ist die digitale Transformation bereits bei vielen Unternehmen bewusst oder unbewusst oft weit fortgeschritten. Man erkennt dies an der Korrespondenz, welche nur noch selten via «Papier-Brief» ausgetauscht wird oder an der digitalen Ablage von Dokumenten, welche früher noch in Ordnern verpackt ins Archiv gestellt wurden. Die digitale Transformation ist Aufgabe der obersten operativen Ebene – sprich «Chefsache». Die Vorstellungen des End­zustandes gilt es in Form von Zielen und Zwischenzielen zu formulieren, damit sämtliche Mitarbeitende verstehen, wohin der Weg führt und so im Sinne der Sache auch aktiv mitarbeiten können. Der Mensch nimmt im ganzen Prozess eine sehr zentrale Rolle ein, da er durch sein ­Wesen und sein Verhalten die Transformation beschleunigen, verlangsamen oder gar blockieren kann.

In Teilbereiche gliedern

Weiter gilt es, die unbewusste Transformation zu erkennen und strukturiert auf den eigenen Betrieb auszurichten. Als Einstieg empfiehlt sich, die aktuellen Prozesse und Arbeitsweisen zu erfassen und in Teilbereiche zu gliedern. Am besten lässt sich dies anhand des Kreditoren- und Zahlungswesens aufzeigen.

In diesem Bereich sind die Teilprozesse Kontrolle, Zahlung, Verbuchung, Lieferanten­administration, Belegadministration/-archivierung und die eingesetzte Software zu analysieren. Basierend auf der Zustandsanalyse der bestehenden Prozesse lohnt sich oft ein Austausch mit dem Treuhänder, dem IT-Dienstleister, dem internen Projektteam oder auch anderen Unternehmern über deren Erfahrungen. So bekommt man erste Tipps zu Softwareanbietern und zur Vermeidung von Fehlern bei der eigenen Umsetzung. Gestützt auf diesen Austausch wird ein Konzept erarbeitet, welches die einzelnen Prozesse und Teilbereiche schrittweise digitalisieren soll.

Schritt für Schritt

Anhand dieses Konzeptes werden mögliche Partner (Softwareanbieter, IT-Dienstleister etc.) evaluiert, welche mithelfen, das erarbeitete Konzept zu überprüfen und weiter zu verbessern, sodass die angestrebten Ziele schlussendlich auch erreicht werden. Zentral für die erfolgreiche digitale Transformation ist, den Handlungsbedarf zu erkennen und die klare Zielsetzung, sich verändern zu wollen. Dabei ist vielfach «Schritt für Schritt» zielführender, als den «grossen Wurf» auf einmal realisieren zu wollen.

* Daniel Büttiker ist Treuhänder FA, zugelassener Revisor, Truvag Treuhand AG; www. truvag.ch

