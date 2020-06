Brauchen wir für den Betrieb einer Drohne eine Zusatzversicherung?

Ratgeber

Meine Partnerin will mit ihrem Freund in die Ferien

Meine Partnerin hat mir eröffnet, dass sie mit einem Freund in die Ferien fahren wolle. Dies hat mich ziemlich geschockt. Ich habe sie gefragt, ob sie das mit unserer festen Beziehung vereinbaren könne. Sie fand, so was sei nichts Aussergewöhnliches. Viele Menschen hätten eine Zweitbeziehung. Doch mir macht das extrem Mühe.