Ratgeber Ich möchte günstige Eigentumswohnung im Baurecht kaufen: Worauf muss ich achten? Auf der Suche nach einer Eigentumswohnung sind wir auf ein überraschend günstiges Angebot gestossen: Bei näherem Zusehen stellte sich heraus, dass die Wohnung im Baurecht verkauft wird. Was heisst das genau? Was sind die Vor- und Nachteile? Könnten wir die Wohnung auch an unsere Kinder vererben? Simon Jermann* 27.05.2021, 14.00 Uhr

Beim Erwerb von Stockwerkeigentum werden Sie Teil einer Miteigentümergemeinschaft (Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft), welche gemeinsam Eigentümerin einer ganzen Liegenschaft ist. Sie erwerben dabei das Sonderrecht an einer bestimmen Wohnung innerhalb dieser Liegenschaft.

Ist die Eigentumswohnung im Baurecht, bedeutet dies, dass die Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft zwar Eigentümerin des Gebäudes, nicht aber des Bodens ist, auf welchem das Gebäude steht. Ein Baurecht beinhaltet das Recht, auf einer Landparzelle ein Gebäude zu erstellen und dieses zu nutzen. Die Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft ist damit Baurechtsnehmerin. Das Eigentum am Boden verbleibt beim Baurechtsgeber. Das Baurecht stellt ein selbstständiges und dauerndes Recht dar und gilt damit selbst als Grundstück. Die Eigentumswohnung als Miteigentumsanteil des Baurechtes ist ebenfalls ein eigenes Grundstück und ist damit handelbar und vererbbar.

Baurechtsvertrag als Basis

Basis für das Verhältnis zwischen dem Baurecht und dem mit dem Baurecht belasteten Grundstück bildet der Baurechtsvertrag. Darin werden alle Details zum Verhältnis zwischen den beiden Grundstücken festgehalten. Die wichtigsten Parameter sind dabei die Laufzeit des Baurechtes, der Baurechtszins mit den entsprechenden Anpassungsmodalitäten und die Heimfallentschädigung. Das Baurecht wird bei Wohnliegenschaften in der Regel für eine Laufzeit von 80 bis maximal 100 Jahren gewährt. Während dieser Zeit bezahlt der Baurechtsnehmer dem Baurechtsgeber einen Zins für die Nutzung des Bodens.

Die Berechnung dieses Zinses wird im Baurechtsvertrag festgehalten. Als Stockwerkeigentümer werden Sie üblicherweise den Anteil gemäss Ihrer Wertquote bezahlen müssen. Ebenfalls festgehalten wird, was nach Ablauf des Baurechtes mit den erstellten Bauten geschehen soll. Bei Wohnbauten gehen diese in der Regel ins Eigentum des Baurechtsgebers über. Für diesen sogenannten Heimfall leistet der Baurechtsgeber eine Entschädigung, deren Berechnung ebenfalls im Baurechtsvertrag festgehalten wird. Es könnte also sein, dass Ihre Erben die Wohnung an den Baurechtsgeber abgeben müssen, wenn das Baurecht nicht verlängert wird.

Günstigerer Preis

Da bei einem Baurecht der eigentliche Boden nicht mitgekauft wird, fällt der Wert einer Wohnung im Baurecht tiefer aus als der Wert einer Wohnung, bei welcher man auch Miteigentümer des Bodens ist. Für Sie als Käufer hat dies den Vorteil, Wohneigentum zu einem günstigeren Preis erwerben zu können. Beim Baurecht handelt es sich um ein auf lange Frist abgeschlossenes Vertragswerk. Es ist deshalb wichtig, dass ein Baurechtsvertrag mit den entsprechenden Anpassungsklauseln auf einer partnerschaftlichen Basis abgeschlossen wird. Sonst besteht die Gefahr, dass mit der Zeit entweder der Baurechtsnehmer oder Baurechtsgeber benachteiligt wird. Deshalb sollen die Vertragsklauseln genau geprüft werden.

* Simon Jermann ist Finanzberater für Privatkunden; www.sgkb.ch