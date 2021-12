Ratgeber Ein Gericht für Weihnachten, das sich vorbereiten lässt? Es ist doch immer wieder das Gleiche vor den Festtagen: Man versinkt in Aufgaben und Stress. Hätten Sie uns ein Rezept für den Weihnachtsfeiertag oder für Heiligabend, das ich schon am Vortag vorbereiten kann? Bis anhin war bei uns das Chinoise Tradition. Herbert Huber, Stansstad * Jetzt kommentieren 17.12.2021, 13.19 Uhr

Herbert Huber.

Kein Standardmenü gab es an Weihnachten – selbst bei mir als Familienvater und Koch nicht. Wobei ich überhaupt nichts gegen Fondue Chinoise gesagt haben will. So schlage ich Ihnen vor, was bei uns zu Hause immer wieder mal auf den Tisch kommt. Auch am Heiligen Abend: Das Schweinsfilet im Teig, nach dem Rezept meiner Frau Gertrude.