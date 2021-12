Ratgeber Empfiehlt sich eine Darmspiegelung in jüngeren Jahren? Eine Darmspiegelung zur Krebsvorsorge wird allgemein ab dem Alter von 50 Jahren empfohlen. Ich (m, 38) frage mich, ob man das nicht auch früher machen lassen kann bzw. machen lassen sollte. Dr. med. Simon Bütikofer* Jetzt kommentieren 21.12.2021, 08.44 Uhr

Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Die Darmspiegelung (Fachwort: Koloskopie) hat sich nicht nur als wertvolle Untersuchung zur Abklärung von Verdauungsbeschwerden erwiesen, sondern auch als zentrale Massnahme der Darmkrebsvorsorge.

Dr. med. Simon Bütikofer

Der optimale Zeitpunkt einer Koloskopie ist für jede Person unterschiedlich, je nach Beschwerden und familiärer Belastung für Darmkrebs.

Spiegelung bei Symptomen

Symptome, bei welchen in der Regel unabhängig vom Alter immer eine Darmspiegelung durchgeführt werden sollte, sind beispielsweise Blutbeimengungen im Stuhl oder ein unklarer Gewichtsverlust. Bei anderen Beschwerden wie Veränderungen der Stuhlgewohnheiten (Verstopfung oder Durchfall) und unklaren Schmerzen im Mittel- und Unterbauch kann eine Koloskopie ebenfalls sinnvoll sein. Hier ist es aber wichtig, dass Sie die Symptome vorab durch den Hausarzt beurteilen lassen. Häufig kann bei Verdauungsbeschwerden eine andere, weniger invasive Untersuchung als erster Abklärungsschritt zielführender sein.

Spiegelung zur Vorsorge

Darmkrebs ist die dritthäufigste Krebserkrankung in der Schweiz. Jährlich erkranken in der Schweiz daran etwa 4500 Menschen, knapp 1700 sterben an den Folgen. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, an einem Darmkrebs zu erkranken. Wird dieser in einem frühen Stadium erkannt, ist er in den meisten Fällen heilbar. Da Darmkrebs im Frühstadium aber praktisch nie Beschwerden verursacht, kann er nur mit geeigneten Vorsorgeuntersuchungen rechtzeitig erkannt werden

Der grösste Teil der Dickdarmtumore entwickelt sich aus sogenannten Polypen (gutartige Wucherungen der Dickdarmschleimhaut). Diese lassen sich im Rahmen einer Dickdarmspiegelung entfernen, in der Regel bevor daraus ein Darmkrebs entsteht.

Wie von Ihnen erwähnt, wird typischerweise eine erste Vorsorgespiegelung im Alter von 50 Jahren empfohlen, bei familiärer Belastung für Darmkrebs möglicherweise früher. Bei gewissen genetisch bedingten familiären Darmkrebssyndromen kann dies bereits im frühen Erwachsenenalter der Fall sein. Daher sollte bei Darmkrebsfällen in der Familie der richtige Zeitpunkt der ersten Untersuchung immer individuell mit den behandelnden Ärzten besprochen werden. Die Untersuchung sollte zudem in gewissen Zeitintervallen wiederholt werden. Der optimale Zeitpunkt für die Nachsorgeuntersuchung ist abhängig vom Befund der Erstuntersuchung sowie der familiären Belastung.

Stuhltest als alternative Vorsorgeuntersuchung

Darmspiegelungen werden allgemein sehr gut toleriert, trotzdem ist für gewisse Personen die Vorstellung einer solchen Untersuchung äusserst unangenehm. Dann bieten sich spezielle Stuhltests (FIT) an, welche mit hoher Zuverlässigkeit kleinste Mengen Blut im Stuhl erkennen können. Fällt der Test positiv aus, muss immer eine Darmspiegelung durchgeführt werden, um einen möglichen Darmkrebs nicht zu verpassen. Ist der Test negativ, sollte er alle zwei Jahre wiederholt werden.

* Dr. med. Simon Bütikofer ist Leitender Arzt Gastroenterologie/Hepatologie am Luzerner Kantonsspital, www.luks.ch