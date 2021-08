Ratgeber Erben auch die Kinder der verstorbenen Schwester? Wir drei Geschwister haben eine vorverstorbene Schwester. Sie hinterliess einen Ehemann und zwei Kinder. Würden diese nach dem Tod der verwitweten Mutter ebenfalls erben? Und ist es möglich, zu bestimmen, wer welche Erbstücke im Erbfall erhalten soll, ohne dass es zu Streitigkeiten kommt? Lic. iur. Marcel Vetsch* 26.08.2021, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lic. iur. Marcel Vetsch.

Sofern Ihre Mutter weder einen Erbvertrag abgeschlossen noch ein Testament errichtet hat, richtet sich die Erbfolge nach dem Gesetz. Dieses sieht vor, dass die nächsten gesetzlichen Erben eines Erblassers dessen Nachkommen sind. Falls ein Nachkomme bereits vorverstorben ist, so treten dessen Nachkommen an seine Stelle.

Alle Nachkommen erben dabei zu gleichen Teilen. Auf Ihren Fall bezogen würden Sie und Ihre beiden noch lebenden Geschwister je 1/4 des Nachlasses erben. Der übrig bleibende Viertel würde an die Kinder Ihrer verstorbenen Schwester gelangen. Somit erben diese je 1/8 des Nachlasses, während der Ehemann der verstorbenen Schwester nicht Erbe wird und dementsprechend auch keinen Anteil am Nachlass hat. Diese Erbfolge gilt aber nur dann, wenn Ihre Mutter zum Zeitpunkt ihres Versterbens nicht (wieder) verheiratet ist.

Anderenfalls würde nämlich auch der Ehemann Ihrer Mutter Erbe in der Erbschaft sein und mit einem Anteil von 1/2 am gesamten Nachlass partizipieren. Die Erbteile aller Nachkommen würden sich diesfalls halbieren. Sie und Ihre drei Geschwister würden je einen Achtel und die beiden Kinder von Ihrer vorverstorbenen Schwester je einen Sechzehntel erben.

Erbanteile ändern

Die Mutter kann in einem Testament oder Erbvertrag die Erbanteile einzelner Erben ändern, wobei sie aber die Pflichtteile der Nachkommen zu beachten hat. Die Pflichtteile der Nachkommen betragen nach aktuellem Recht ¾ der gesetzlichen Erbanteile. Derzeit beträgt also Ihr Pflichtteil und derjenige Ihrer Geschwister je 3/16 und derjenige der Nachkommen Ihrer verstorbenen Schwester je 3/32. Nach dem revidierten Erbrecht, welches per 1. Januar 2023 in Kraft treten wird, werden die Pflichtteile der Nachkommen noch die Hälfte der gesetzlichen Erbanteile betragen.

Die Mutter kann im Testament neben dieser Änderung der Erbanteile auch bestimmen, wer welche Gegenstände in Anrechnung an seinen Erbanteil oder ohne Anrechnung erhalten soll. Werden Gegenstände in Anrechnung an den Erbanteil zugewiesen, so handelt es sich um Teilungsvorschriften, werden die Gegenstände hingegen ohne Anrechnung an den Erbanteil zugeteilt, so liegt ein Vorausvermächtnis vor.

Verbindliche Vorschriften

Wird im Testament nichts dazu gesagt, ob die Zuteilung in Anrechnung an den Erbanteil erfolgt oder nicht, so geht das Gesetz davon aus, dass es sich bloss um eine Teilungsvorschrift und nicht um ein Vorausvermächtnis handelt. Diese Teilungsvorschriften und Vorausvermächtnisse sind für die Erben verbindlich, es kann sich also in der Erbteilung jeder Erbe darauf berufen. Vorbehalten bleiben bei den Vorausvermächtnissen aber in jedem Fall die Pflichtteile. Sofern sich alle Erben einig sind, können sie in der Erbteilung auch von den Teilungsvorschriften abweichen.

*Lic. iur. Marcel Vetsch ist Fachanwalt SAV Erbrecht; Vetsch Rechtsanwälte AG, Luzern, Hochdorf, www.vetsch-rechtsanwaelte.ch