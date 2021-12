Meine erste Wohnung: Worau muss ich achten?

Ratgeber Erste eigene Wohnung: Worauf muss ich achten? Ich (w, 21) wohne aktuell noch bei meinen Eltern. Nach dem Lehrabschluss verdiene ich nun mein eigenes Geld und möchte deshalb meine erste eigene Wohnung beziehen. Auf was muss ich bei der Wohnungssuche, bei der Bewerbung und beim Einzug achten? Natalie Weber * Jetzt kommentieren 30.12.2021, 12.17 Uhr

Bevor Sie eine Wohnungssuche starten, sollten Sie sich im Klaren sein, welche finanziellen Mittel Ihnen zur Verfügung stehen. Eine gängige Faustregel besagt, dass die Mietkosten nicht mehr als einen Drittel des Einkommens ausmachen sollten. So haben Sie einen Anhaltspunkt, wie viel Ihre Wohnung inklusive Nebenkosten und Parkplatz monatlich kosten darf.

Nebst dem Mietzins muss eine Mietkaution auf ein Sperrkonto einbezahlt werden. Gemäss Art. 257e Abs. 2 OR darf der Vermieter von Wohnräumen eine Mietkaution von bis zu drei Monatsmieten als Sicherheit verlangen. Die Einzahlung dieser Mietkaution erfolgt in der Regel vor der Wohnungsübergabe. Achten Sie dabei, dass das Konto bei einer Bank eröffnet wird, die dafür keine oder nur geringe Spesen verlangt. Neben dem monatlichen Mietzins ist mit weiteren Kosten im Zusammenhang mit der Wohnung zu rechnen. So fallen beispielsweise Kosten für Strom, Prämie für die Hausratversicherung, Telekommunikationsabo oder allfällige Nachbelastungen der Heiz- und Nebenkosten an. Ich empfehle Ihnen, vorab eine Liste mit allen für Sie relevanten Wohnungskriterien zu erstellen.

Falls Sie ein Haustier besitzen oder eines anschaffen möchten, lohnt es sich, bereits vor der Vereinbarung des Besichtigungstermins den Vermieter zu fragen, ob Haustiere erlaubt sind. Sie sollten die Wohnung vor der Unterzeichnung eines Mietvertrags immer besichtigen. Bewerben Sie sich konkret erst auf eine Wohnung, wenn Sie diese besichtigt haben und alle offenen Fragen geklärt sind.

Der erste Eindruck zählt

Bei einer Bewerbung zählt immer der erste Eindruck. Legen Sie deshalb Wert auf eine vollständige und saubere Bewerbung. Viele Vermieter schätzen es, wenn Sie nebst dem Bewerbungsformular und dem aktuellen Betreibungs­registerauszug noch ein persönliches Bewerbungsschreiben beilegen. Sobald der Vermieter Ihre Bewerbung geprüft hat und Ihnen die Zusage erteilt hat, wird der Mietvertrag erstellt und Ihnen zugestellt. Lesen Sie den Mietvertrag genau durch und klären Sie Unklarheiten vor der Unterzeichnung.

Protokoll bei Mietantritt

An der Wohnungsübergabe – auch Schlüsselübergabe genannt – wird ein Protokoll erstellt, bei welchem der aktuelle Zustand der Wohnung festgehalten wird. Bedenken Sie, dass bei Ihrem Auszug aus der Wohnung dieses Protokoll konsultiert wird und allfällige Abweichungen, welche nicht durch eine normale Abnutzung entstanden sind, zu Ihren Lasten verrechnet werden können. Falls Sie Gegenstände vom Vormieter übernehmen, sind Sie danach für diese Gegenstände verantwortlich (Entfernung oder Weitergabe an Nachmieter). Nach der Unterzeichnung des Protokolls haben Sie 14 Tage Zeit, um dem Vermieter Ergänzungen (schriftlich und mit Bildmaterial) für das Protokoll zu melden.

* Natalie Weber ist Immobilien-Bewirtschafterin FA bei der Truvag Treuhand AG; www.truvag.ch

