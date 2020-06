Es widerstrebt mir, meinen Ex auf einer Party zu treffen Meine beste Freundin feiert ihren 60. Geburtstag und lädt dazu auch meinen Ex-Partner mit seiner Frau ein. Obwohl ich selber glücklich verheiratet bin, nimmt mir das jede Vorfreude auf das Fest. Doris Pfyl* 12.06.2020, 13.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist nicht leicht, den Ex-Partner mit der neuen Partnerin zu sehen oder zu treffen - sei es auf der Geburtstagsparty der besten Freundin oder sonst irgendwo. Getty

Sie haben recht. Jeden zu mögen und mit allen Menschen klarzukommen, ist einfach nicht möglich. Doch selbstverständlich können wir versuchen, auch uns unliebsamen Menschen mit viel Toleranz und Respekt zu begegnen. Respekt ist die Basis jeder Beziehung. Ohne diesen ist ein wertschätzendes Miteinander und eine zielführende Kommunikation nicht möglich.

Oft reicht schon eine unbewusst gesendete verbale Züchtigung im Sinne von «das stimmt so nicht», um eine Beziehung von Anfang an nachhaltig zu stören. In solchen Situationen besteht akute Gefahr, zu emotional zu reagieren und die Kontrolle über das eigene Tun zu verlieren. Kontrollverlust bedeutet auch immer Kompetenzverlust.

Doris Pfyl Luzerner Zeitung

Ihr «Trauma» ist allerdings sehr viel weitreichender. Der Mann, den Sie liebten, hat Sie Knall auf Fall sitzen gelassen. Abgelehnt und verlassen zu werden, ist äusserst schmerzhaft. Vermutlich kann fast jede und jeder nachvollziehen, wie es Ihnen nach der Trennung damals gegangen ist.

Vielleicht haben Sie nach diesem sehr prägenden Vorfall «gelernt», Ihren Kummer, Ihre Ängste und Ihre Verzweiflung zu verbergen. Sie haben sich eine Maske zugelegt und sind cool aufgetreten, um das verletzte Selbst nicht zeigen zu müssen. Sie haben womöglich einiges verdrängt anstatt es zu verarbeiten. Das kann durchaus eine Strategie sein, um schlimme Erlebnisse zu bewältigen. Nur ist die Gefahr, dass die Geschichte wieder an die Oberfläche drängt, immer da.

Offen darüber reden

Ihre Frustration jetzt ist verständlich. Ihre längste und liebste Freundin lädt den Mann, der Sie derart verletzt hat, an ihre Geburtstagsfeier ein. Sie ist doch Ihre Freundin und sollte wissen, wie es Ihnen dabei geht. Weiss sie es wirklich? Ist sie sich tatsächlich bewusst, welche Gefühle das bei Ihnen auslöst? Ich denke eher nicht. Ansonsten hätte sie vermutlich mit Ihnen ein ausführlicheres Gespräch geführt und versucht, den Nerv bei Ihnen zu treffen.

Knigges Grundpfeiler bedeuten, in jeder Situation ein respekt- und rücksichtsvolles Miteinander zu pflegen. Ist aber derart viel Emotion im Spiel, wird ein stilvoller Umgang sehr schwierig. Deshalb antworte ich Ihnen nicht nur als Imageberaterin, sondern auch als Doris Pfyl.

Ich habe mir lange überlegt, wie ich in Ihrer Situation vorgehen würde. Auch mir würde es schwerfallen, an einem Fest teilzunehmen, an dem mein «Erzfeind» anwesend ist. Allerdings gibt es meiner Meinung nach nicht sehr viele Möglichkeiten, der Situation zu begegnen:

Sie bitten entweder Ihren Ex-Partner um ein Gespräch. Eventuell hat Ihr Ex-Partner all die Jahre ein schlechtes Gewissen mit sich herumgetragen. Oder Sie reden mit Ihrer Freundin offen über Ihre Gefühle. Die für mich schlechteste Variante wäre, dem Fest einfach fernzubleiben.

* Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin sowie Ausbildnerin des Schweizer Fachverbands FSFM > www.imagemodestil.ch