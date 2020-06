Ratgeber Fahrzeug-Tausch während der Ferien: Was ist zu beachten? Ein Kollege hat mir sein Wohnmobil gegen eine kleine Miete in den Ferien angeboten. Im Gegenzug möchte er unser Auto nutzen. Wie sieht die rechtliche Situation bei einem allfälligen Unfall aus? Beat Frischkopf* 16.06.2020, 09.34 Uhr

Fast jeder ist schon mit einem fremden Auto gefahren. Kaum jemand denkt jedoch daran, welche Konsequenzen bei einem Unfall resultieren könnten. Es lohnt sich daher, vorab sich Gedanken zu einem möglichen Schadenfall zu machen und sich abzusichern.

Schaden an Drittfahrzeug

Geschieht mit dem geliehenen Auto des Kollegen ein Unfall, zahlt dessen obligatorische Haftpflichtversicherung den Schaden am fremden Fahrzeug. Dies gilt unabhängig davon, wer das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Schadens gelenkt hat. Allerdings hat der Autohalter den (allfälligen) Selbstbehalt für die Schadenskosten zu berappen. Ausserdem hat er mit einem Bonusverlust bei seiner Versicherung zu rechnen, was mit entsprechend höheren Prämien in den darauffolgenden Jahren verbunden ist, ausser er verfügt über eine Bonusschutz-Deckung, was mit einer bescheidenen Mehrprämie zu erreichen ist.

Anders sieht es indessen aus, was den Schaden am ausgeliehenen Auto betrifft: Die Reparaturkosten für das ausgeliehene Auto müssen vom Lenker selber getragen werden. Es besteht aber die Möglichkeit, sich gegen diese finanziellen Folgen abzusichern: In der Privathaftpflichtversicherung lässt sich das Risiko «Führen fremder Motorfahrzeuge» zu einer meist moderaten Zusatzprämie einschliessen.

Verfügt der Autoeigentümer jedoch über eine Vollkaskoversicherung, übernimmt diese den Schaden an seinem Auto – abzüglich des Selbstbehalts und eines eventuellen Bonusverlustes. Auch hier lohnt sich der Einschluss des Zusatzes «Führen fremder Motorfahrzeuge». Denn: Wenn der Gebrauch fremder Fahrzeuge in der Police mitversichert ist, sind Selbstbehalt und Bonusverlust durch die Privathaftpflichtversicherung gedeckt. Zu beachten ist jedoch: Der Zusatz «Führen fremder Motorfahrzeuge» gilt nur bei gelegentlicher Nutzung dieses Fahrzeuges. Die Versicherungsgesellschaften definieren den Begriff «gelegentlich» unterschiedlich – in der Regel ist aber von nur ein bis zwei Tagen pro Monat auszugehen. Leiht man ein Auto hingegen regelmässig aus, kann sich die Versicherung womöglich weigern, zu zahlen.

Nicht für Ferienausleihe

Auch eine Ferienreise mit geliehenem Auto wird meistens als regelmässige Nutzung angesehen. Es empfiehlt sich daher, bei der Versicherung vorgängig eine schriftliche Bestätigung einzuholen, wie sie den Begriff der gelegentlichen Nutzung genau definiert, oder sich konkret die Deckung für diese Ferienreise, und zwar explizit mit einem Wohnmobil, bestätigen zu lassen.

Ein weiterer Knackpunkt: Gegen Entgelt ausgeliehene Fahrzeuge (also z.B. ein Mietfahrzeuge) unterliegen meist einem Deckungsausschluss. Auch dies empfiehlt sich vor Reiseantritt abzuklären.

* Dr. iur. Beat Frischkopf; Rechtsanwalt Sursee; www.frischkopf.ch