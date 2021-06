Ratgeber Fällt beim Waschen von Kleidern Mikroplastik an? So oft liest man davon, dass unsere Gewässer mit Mikroplastik versetzt sind. Wie kommt das Mikroplastik in die Gewässer? Stimmt es, dass es auch beim Waschen der Kleider entsteht? Und wie liesse sich das verhindern? Monika Neidhart, Goldau* 11.06.2021, 14.08 Uhr

Plastikteile, die kleiner als fünf Millimeter sind, werden als Mikroplastik bezeichnet. Sie sind nicht wasserlöslich. Die Quellen von Mikroplastik sind vielfältig. Vielfältig ist auch, wo Mikroplastik zu finden ist. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es quasi keine plastikfreien Bereiche auf der Erde mehr gibt.

Die Hauptursache von Mikroplastik ist der Strassenverkehr. Das Profil der Reifen wird mit jeder Fahrt kleiner. Der Abrieb landet ungefiltert in Böden und Gewässern. Leichtere Autos und tiefere Fahrgeschwindigkeiten könnten den Abrieb etwas vermindern. Einen grossen Anteil hat auch das Littering von Plastik. Der Plastikabfall gelangt in die Gewässer und sammelt sich dort an. Durch Sonne, durch Wind, durch Reibung und (im Meer) durch Salzwasser zersetzen sich Plastikteile zu Mikroplastik.

Im Haushalt fällt Mikroplastik vor allem beim Waschen von Kleidern an. Werden synthetische Kleidungsstücke gewaschen, löst sich bei jedem Waschgang faserförmiges Mikroplastik. Der zunehmende Marktanteil von Polyesterfasern und auch die schnell wechselnde Mode unserer Tage, die sogenannte Fast Fashion, verstärken diesen negativen Trend.

Gemäss Abschlusskonferenz des Forschungsschwerpunkts «Plastik in der Umwelt» im April 2021 in Deutschland, entsteht am meisten Mikroplastik bei der ersten Wäsche. Das deutet auf Rückstände bei der Produktion hin. Ideal wäre also eine zusätzliche Reinigungsstufe am Produktionsstandort. Doch die technische Umsetzung und die fachgerechte Entsorgung der Faserreste müssten geklärt, Lösungen gefunden und finanziert werden.

Zu Hause kann man zur Reduktion von Mikroplastik beitragen, wenn man Kunstfaserkleider nur wenn nötig wäscht. Dazu die Waschmaschine jeweils (bis handbreit) füllen. Mit der möglichst langen Nutzung von Textilien und dem Reduzieren von Kleidern (Vermeiden von Fast Fashion) kann jedermann/-frau dazu beitragen, Mikroplastik zu verringern. Der Verzicht auf Kunstfasern ist kaum möglich. So schneidet Baumwolle in ökologischer Sicht schlechter ab, wenn man weitere ökologische und soziale Nachhaltigkeitsfaktoren mit einbezieht. Etwas besser schneidet Biobaumwolle ab.

Waschmaschinen und Tumbler haben üblicherweise keine Filterfunktion. Anforderungen an Waschmaschinen zum Filtern von Mikroplastik gibt es (noch) nicht. Kläranlagen können zwar einen Grossteil, aber auch nicht alles Mikroplastik herausfiltern. In der Schweiz wird der Klärschlamm (Rest der Filtration in Kläranlagen) verbrannt. So wird verhindert, dass Mikroplastik auf die Felder gelangt. In anderen Ländern ist das erlaubt.

Auch Kosmetikartikel wie Zahnpasta, Duschgel, Lippenstift oder Peelingmittel und Waschmittel können Mikroplastik enthalten. Hier empfiehlt es sich sehr, die Inhaltsstoffe genau zu studieren und allenfalls mit Hilfe des Internets mikroplastikfreie Produkte zu finden.

*Monika Neidhart, Goldau, ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch