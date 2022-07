Soll ich eine Ferienwohnung kaufen? Wäre das eine gute und finanzierbare Anlage?

Seit einigen Jahren gehe ich (w, 53) in einem bekannten Alpenort in der Schweiz in die Ferien. Jetzt überlege ich mir, dort eine kleine Ferienwohnung zu kaufen. Die Wohnung könnte ich zu einem Teil mit Ersparnissen finanzieren, ich bräuchte aber sicher auch eine Hypothek. Was muss ich beachten?

Stefan Lipp* Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr