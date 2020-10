Frühpensionierung: Wie soll ich die Finanzen organisieren?

Ratgeber

Ich will mich beruflich entwickeln: Wie kann ich meine Leseschwäche wettmachen?

Ich (w., 23) Jahre) möchte nach meiner Tätigkeit im Detailhandel in den sozialen Bereich umsatteln. Nun habe ich Angst, die Ausbildung nicht zu schaffen, denn ich leide seit der Primarschule an einer Leseschwäche. Die Rechtschreibung ist für mich kaum nachvollziehbar, das Lesen selber braucht immer viel Zeit. Was kann ich tun?