Führerschein auf Probe: Welche neuen Regelungen treten in Kraft?

Ratgeber

Herzrasen wegen Stress am Arbeitsplatz?

Ich (w, 40) habe schon länger anfallsweise Herzrasen. Es kommt urplötzlich, in völlig unterschied­lichen Situationen. Nach ein paar Minuten verschwindet es so plötzlich, wie es gekommen ist, und es geht mir wieder gut. Ich habe das Gefühl, dass es psychisch ist, durch Stress am Arbeitsplatz. Soll ich allenfalls den Job wechseln?