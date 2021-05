Ratgeber Für welchen Rahm soll ich mich entscheiden? Das vielseitige Angebot an Rahm in unseren Supermärkten überfordert mich jeweils fast ein bisschen. Was unterscheidet die verschiedenen Rahmarten eigentlich voneinander? Und warum ist beispielsweise UHT-Rahm billiger als pasteurisierter Rahm? Monika Neidhart, Goldau* 07.05.2021, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Monika Neidhart.

Rohe Kuhmilch hat einen Fettgehalt von 39 bis 42 g pro kg. Früher wurde dieser Rahm durch Abschöpfen gewonnen, seit 1880 mit einer Zentrifuge. Wird der Rahm aus Molke (Sirte) gewonnen, muss er als Molken- beziehungsweise Sirtenrahm bezeichnet werden. Ein Gemisch aus Molken- beziehungsweise Sirtenrahm wird als Käserei- oder Sirtenrahm verkauft.

Entsprechend der Fettgehaltsstufe unterscheidet man zwischen Kaffeerahm mit mindestens 15 g Milchfett pro 100 g, Halbrahm mit 25 g, Vollrahm / Schlagrahm mit mindestens 35 g Milchfett und Doppelrahm mit mindestens 45 g. Dazu mit Mikroorganismen gesäuerte Crème fraîche / Sauerrahm (35 % Fett) und saurer Halbrahm (15 % Fett). Saucenhalbrahm (mindestens 15 % Fett) ist mit pflanzlichem Bindemittel dickflüssig bis streichfähig. Der Mindestfettgehalt ist Standard. Bei Bio- oder Demeterrahm ist er bei Halbrahm teilweise höher, damit er schlagfähiger wird. Andere enthalten deshalb auch erlaubte Zusatzstoffe wie den Stabilisator E 327 oder das Verdickungsmittel E 407. Rahm dürfen gemäss Zusatzverordnung zur Stabilisierung zudem bis 30 g Milchbestandteile pro Kilogramm zugesetzt werden. Sie sind in der Zutatenliste aufgeführt. Bei «Heidi-Rahm» der Migros sind es zum Beispiel Magermilchpulver, Buttermilchpulver und Milchproteine.

Frischer Rahm verdirbt fix

Frischer Rahm, der als Rohrahm verkauft wird, verdirbt nach wenigen Tagen. Pasteurisation (zu mindestens 63 °C erhitzt), Hochpasteurisation (zwischen 85 und 134 °C) und UHT-Verfahren (während einigen Sekunden auf Temperaturen von 135 bis 155 °C erhitzt) sorgen für längere Haltbarkeit. Bezüglich der Sensorik kann man, wie bei Past- und UHT-Milch, einen Unterschied feststellen. Er ist weniger ausgeprägt, weil der Kochgeschmack bei der Erhitzung der Milchproteine entsteht. In Rahm hat es weniger Milchproteine als in Milch. Alle Rahmsorten werden bei maximal 5 °C aufbewahrt. Angebrochene Packungen sollten geruchssicher verschlossen und rasch aufgebraucht werden. Auch Rahmarten, die ungeöffnet länger haltbar sind.

Warum bei den Grossverteilern UHT-Rahm, wie übrigens auch UHT-Milch, billiger ist, lässt sich nicht so einfach beantworten. Grosse Milchverarbeiter begründen das damit, dass Past-Milch/Rahm ab der Abfüllung, der Lagerung, beim Transport und im Laden durchgängig gekühlt werden müsse. Zudem sei der Past-Rahm weniger lang haltbar und müsse deshalb öfters in kleineren Mengen hergestellt werden. Ob diese Argumente den Preisunterschied zum aufwendigeren UHT-Verfahren abdecken? In Grossbritannien ist Pastmilch deutlich günstiger als UHT-Milch. Es spielen wohl auch Preispolitik und der Wettbewerb mit. So stellt die Migros in ihrer eigenen Molkerei nur UHT-Rahm her.

*Monika Neidhart, Goldau, ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch