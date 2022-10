Ratgeber Hausbank verlangt Gebühr für Verlängerung der Hypothek: Ist das gerechtfertigt? Ich habe zwei Hypotheken mit unterschiedlichen Laufzeiten. Nun verlangt meine Hausbank von mir für die Verlängerung einer Hypothekartranche eine Gebühr. Ist das üblich, wo ich doch schon Kunde bin und für die Bank der Aufwand gering erscheint? Erheben alle Anbieter eine solche Gebühr oder gibt es Unterschiede? Stéphan Mischler* Jetzt kommentieren 24.10.2022, 15.13 Uhr

Die verschiedenen Hypothekenanbieter handhaben das Thema Gebühren sehr unterschiedlich. Es zeichnen sich zwei Entwicklungen ab: Einige Anbieter versuchen die Margen über Gebühren auszuweiten, während andere, insbesondere alternative Anbieter wie Pensionskassen, immer kulanter werden und teilweise sogar auf die Vorfälligkeitsentschädigung verzichten, wenn eine Immobilie vor Ablauf der Festhypothek verkauft wird.

Gemessen an den Gesamtkosten ist beim Hypothekar­abschluss der Zins viel relevanter als die Gebühren. Dennoch: Wer wirklich das beste Angebot finden will, sollte auch die Gebühren näher anschauen und in einen breiten Vergleich miteinbeziehen. Gebühren für Neuabschlüsse oder Verlängerungen sind im Markt eigentlich unüblich und werden nur von sehr wenigen Anbietern erhoben. Zu gross ist die Konkurrenz.

Verschiedene Laufzeiten sollten vermieden werden

Jedoch haben Sie sich mit dem Splitting Ihrer Hypothek in verschiedene Laufzeiten in eine Abhängigkeit begeben, die es der Bank erlaubt, eine solche Gebühr zu erheben. Auch ein Einholen von verschiedenen Angeboten wird bei unterschiedlichen Laufzeiten praktisch unmöglich, da die Banken in der Regel keine Teiltranchen finanzieren.

Insbesondere alternative Hypothekaranbieter wie Pensionskassen und Versicherungen verzichten praktisch immer auf Gebühren bei einer Verlängerung der Laufzeit. Und auch bei Banken werden solche Gebühren in der Praxis selten angewendet, auch wenn sie in den offiziellen Reglementen vorgesehen sind. Es wird dann lediglich erwähnt, dass man darauf verzichten würde, um ein besonders gutes Angebot zu machen.

Bearbeitungsgebühren lauern überall

Bearbeitungsgebühren haben sich hingegen im Markt mittlerweile durchgesetzt. Unabhängig davon, ob es sich um eine Teilamortisation handelt, die Hypothek regulär ausläuft oder eine Tranche fällig ist, werden hier zwischen 250 bis 600 Schweizerfranken für die Bearbeitung verrechnet. Diese Gebühr muss der Kunde oder die Kundin zähneknirschend akzeptieren, auch wenn diese bei Vertragsabschluss nicht transparent ausgewiesen worden waren.

Lassen Sie sich vor dem Abschluss der Hypothek immer bestätigen, welche Zusatzkosten anfallen. Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie den besten Zins erhalten, dafür aber bei der nächsten Verlängerung oder bei der Ablösung durch ein neues Institut hohe Wechselgebühren zahlen müssen.

Alternative Anbieter wie zum Beispiel Pensionskassen sind flexibler in der Refinanzierung der vorzeitig zurückbezahlten Hypothek. Sie bieten daher immer häufiger die Möglichkeit, Hypotheken ohne Vorfälligkeitsentschädigung abzuschliessen. Insbesondere gute Hypothekarkunden mit tiefen Risiken können so ihre Liegenschaft vorzeitig verkaufen, ohne dass dafür die durchaus meist hohen Vorfälligkeitsgebühren bezahlt werden.

