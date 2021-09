Wie teilen wir das geerbte Ferienhaus am besten auf?

Ratgeber Geerbtes Ferienhaus: Wie teilen wir dieses am besten auf? Meine Schwester und ich haben von unseren Eltern ein Ferienhaus geerbt. Wir beide haben je vier erwachsene Kinder, welche dieses auch gerne nutzen. Wie können wir das Ferienhaus unter uns und unseren Kindern aufteilen, sodass jeder es nutzen kann? Lic. iur. Romuald Maier LL.M.* Jetzt kommentieren 15.09.2021, 13.26 Uhr

Erfahrungsgemäss ist das Konfliktpotenzial umso grösser, je mehr Personen zusammen eine Sache besitzen. Deshalb sollte eine finanziell sinnvolle Lösung gefunden werden, welche dieses Risiko minimiert.

Verfügt das Ferienhaus über mehrere Wohnungen, so bietet es sich an, die einzelnen Wohnungen jeweils als Stockwerkeigentum auf einzelne Personen zu übertragen. Ein Stockwerkeigentumsanteil ist ein Miteigentumsanteil, verbunden mit einem Sonderrecht. Letzteres besteht unter anderem darin, über bestimmte Teile eines Gebäudes ausschliesslich verfügen zu können.

Das Grundstück samt Gebäude steht hingegen im Miteigentum aller Beteiligten. Es bedarf einer umfassenden Regelung der Rechte und Pflichten eines jeden Stockwerkeigentümers und der Organisation der Stockwerkeigentümergemeinschaft.

AG oder GmbH gründen

Alternativ könnte das Ferienhaus in eine AG oder GmbH eingebracht werden. Sie und Ihre Schwester würden dann je 50 Prozent der Anteile halten. Dies könnte insbesondere interessant sein, wenn die einzelnen Wohnungen vor allem an Dritte vermietet werden. Später können Sie dann die Anteile jeweils auf die Kinder übertragen.

Hat das Ferienhaus hingegen nicht mehrere Wohnungen, könnte Miteigentum am Ferienhaus vereinbart werden. Beim Miteigentum steht jedem Miteigentümer ein Bruchteil am ganzen Grundstück zu. Jeder Miteigentümer wird mit seiner Quote im Grundbuch eingetragen und kann grundsätzlich über seinen Anteil verfügen.

Im Unterschied zum Stockwerkeigentum besitzt der Miteigentümer kein ausschliessliches Sonderrecht an einem bestimmten Teil des Gebäudes. Jeder Miteigentümer ist befugt, die Sache insoweit zu vertreten, zu gebrauchen und zu nutzen, als es mit den Rechten der anderen vereinbar ist. Es müsste somit insbesondere geregelt werden, wer das Ferienhaus wann nutzen darf, was insbesondere in den Schulferien und vor allem zwischen Weihnachten und Neujahr zu Konflikten führen dürfte! Grundsätzlich werden die Verwaltungskosten, Steuern und anderen Lasten von den Miteigentümern im Verhältnis ihrer Anteile getragen.

Veräusserung von Miteigentumsanteilen und Stockwerkeigentum stellen rechtlich gesehen eine Übertragung von Grundeigentum dar und müssen im Grundbuch eingetragen werden.

Am einfachsten wäre die Übertragung des Ferienhauses auf nur eine Person. Diese trägt zwar dann die gesamten Kosten, Steuern etc. Sie kann dafür über das Ferienhaus alleine verfügen und es auch an die anderen Familienmitglieder vermieten oder diesen unentgeltlich zur Verfügung stellen.

Wichtig ist vor einem Entscheid die teilweise kantonal unterschiedlichen steuerlichen Konsequenzen (z.B. Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern) mit einem Spezialisten abzuklären.

*Lic. iur. Romuald Maier LL.M., Rechtsanwalt und Notar

