Ratgeber Gehört meine Wohnung in das Eigengut? Mein Mann (65) und ich (53) sind seit 2013 verheiratet (Errungenschaftsbeteiligung). Mein Mann hat einen Sohn aus erster Ehe, ich habe keine Kinder. Ich habe eine Eigentumswohnung in die Ehe eingebracht und 2019 mit Gewinn verkauft. Den Erlös habe ich in eine alleine erworbene neue Wohnung investiert. Wird diese im Falle einer Erbteilung der Errungenschaft oder meinem Eigengut zugeschlagen, wenn mein Mann vor mir sterben sollte? Lic. iur. Marcel Vetsch* 21.04.2021, 11.34 Uhr

Wenn ein Ehegatte stirbt, findet wie bei einer Scheidung eine güterrechtliche Auseinandersetzung statt. Die güterrechtliche Auseinandersetzung bestimmt dann die Vermögenswerte, welche in den Nachlass gelangen und unter den Erben aufgeteilt werden.

Sie und Ihr Ehemann unterstehen dem ordentlichen gesetzlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung. Bei diesem Güterstand besteht sowohl Ihr Vermögen als auch jenes Ihres Ehemannes aus zwei Gütermassen, nämlich dem Eigengut und der Errungenschaft.

Voreheliches Vermögen gehört zum Eigengut

Zum Eigengut gehört, neben den persönlichen Gebrauchsgegenständen und den Schenkungen, Erbvorbezügen und Erbschaften, insbesondere auch das voreheliche Vermögen. Die von Ihnen in die Ehe eingebrachte Eigentumswohnung stellt demnach Eigengut dar. Dabei gilt das sogenannte Surrogationsprinzip. Dies bedeutet vorliegend Folgendes: Wenn der Kaufpreis einer neuen Eigentumswohnung vollständig aus dem Erlös einer sich im Eigengut befindenden Liegenschaft finanziert wurde, so gehört auch die neu erworbene Eigentumswohnung der Gütermasse des Eigenguts an.

Neue Wohnung fällt nicht in den Nachlass

Damit fällt in Ihrem Fall im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung, zum Beispiel bei Vorversterben Ihres Ehemannes, diese neue Eigentumswohnung nicht in den Nachlass und Sie müssen diesen Vermögenswert mit dem Sohn Ihres Ehemannes wertmässig nicht teilen.

Auch der beim Verkauf erzielte Gewinn bzw. Mehrwert ist grundsätzlich Ihrem Eigengut zuzuordnen. Sind allerdings während der Dauer der Ehe Investitionen in die Liegenschaft oder Amortisationen von Hypothekarschulden aus der Errungenschaft finanziert worden, so besteht bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung eine Ersatzforderung der Errungenschaft gegenüber Ihrem Eigengut.

Gewinn und Mehrwert zählen mit

Ersatzforderung der Errungenschaft besteht dabei nicht nur für den Nominalwert der Investition/Amortisation, sondern ist auch am erzielten Gewinn bzw. Mehrwert anteilsmässig beteiligt. Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung fällt diesfalls die Hälfte dieser Ersatzforderung der Errungenschaft inklusive des anteilsmässigen Mehrwerts in den Nachlass. Zur Errungenschaft zählt alles, was nicht Eigengut ist. Insbesondere bildet das während der Ehe angesparte Erwerbseinkommen Errungenschaft.

