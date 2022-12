Ratgeber Muss ich das Geschirr von Hand vorspülen, bevor es in die Spülmaschine kommt? In unserer Familie diskutieren wir immer wieder, ob beim Säubern des Geschirrs im Geschirrspüler ein Vorspülen von Hand überhaupt nötig ist. Ist es pure Energieverschwendung? Und hätten Sie uns Tipps, wie wir das Geschirr richtig einordnen, damit es sauber wird? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 04.12.2022, 11.30 Uhr

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Das Vorspülen von Geschirr ist im Normalfall unnötig. Es reicht, die groben Nahrungsmittelreste (die eigentlich gar nicht anfallen sollen – Stichwort «Foodwaste») mit einem Löffel oder von Hand zu entfernen. Wird das Geschirr vorgespült, braucht es unnötig Wasser. Wenn noch mit warmem Wasser der grobe Abwasch stattfindet, verbraucht es zudem Strom. Ausnahmen: Angebranntes einweichen und grob reinigen. Wird die Abwaschmaschine nur alle 2-3 Tage betätigt, eventuell bei geschmacksintensiven Speisen (Fisch, Eier) kalt vorspülen.

Neben dem zusätzlichen Wasserverbrauch durch das Vorspülen von Hand kann auch das Waschresultat verfälscht werden. So wird beim Automatikprogramm der Verschmutzungsgrad gemessen. Wurde gründlich vorgespült, würde die Automatik meinen, es wäre bereits sauber. In der Folge könnten starke Verschmutzungen am Ende des Waschprogramms nicht vollständig entfernt sein. Bei neuen Modellen kann man zusätzlich das Waschprogramm wählen. «Kurzprogamme» brauchen weniger Zeit, dafür mehr Energie und Wasser. Zudem können sich Tabs teilweise nicht ganz auflösen. Die Programme «Intensiv» oder «Fondue» sind sehr intensive Vorgänge, die nur bei stärkehaltigen Speisen (Kartoffelstock, Risotto) oder angebranntem Schmutz allenfalls verwendet werden sollten. Bei diesen Waschstufen nur spülmaschinenfestes Geschirr einfüllen, spülmaschinengeeignetes könnte hier leiden.

Grosses Geschirr unten

Bei der Platzierung des Geschirrs gelten folgende Faustregeln: Von hinten nach vorne die Gitter befüllen. Grosses und stark verschmutztes Geschirr im unteren Fach in den Halterungen platzieren. Hier ist der Wasserdruck am höchsten. Gläser, mit der Öffnung nach unten, und andere zerbrechlichere Teile sowie Teile, die nicht zu heiss gewaschen werden sollten, im oberen Korb platzieren. So werden sie weniger umgeworfen, da der Sprühdruck weniger stark ist. Jedes Geschirr einzeln in die Halterung stellen, damit es nicht gegenseitig aneinander reibt. Zudem bleibt so Platz, damit das Wasser zirkulieren kann. Besteck einzeln in den Korb stellen. Das gilt insbesondere für Löffel, damit diese rundum sauber werden und nicht aneinander kleben.

Aus Sicherheitsgründen Messer und andere scharfe Spitzen nach unten in den Korb stellen, damit keine Verletzungsgefahr besteht. Wer beim Einräumen systematisch vorgeht, erleichtert sich das Ausräumen. So empfiehlt es sich, alle Essteller hintereinander in einer Reihe in die Halterungen zu stellen, und Suppenteller in eine andere Reihe.

Kontrollieren Sie spätestens vor dem Start, dass sich der Sprühhahn frei drehen kann und nicht durch lange Gegenstände im unteren Gitter oder durch herunterhängende Teile vom oberen Korb blockiert ist.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

