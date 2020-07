Ratgeber Geteilte Hypothek: Wie können wir den Anbieter wechseln? In einem Jahr läuft eine Tranche unserer Fest-Hypothek aus, die zweite Tranche ist in zwei Jahren fällig. Wir überlegen uns, die Hypothek zu einem anderen Anbieter zu wechseln, fürchten aber, dass wir zu stark an die Bank gebunden sind. Was raten Sie uns für das weitere Vorgehen? Shahram Shad* 23.07.2020, 15.25 Uhr

Die Ablösung einer Hypothek ist die optimale Gelegenheit, um die Angebote verschiedener Anbieter zu vergleichen und so zukünftig viel Geld zu sparen. Voraussetzung ist, dass Sie die Kündigungsfristen Ihrer Hypothek respektive der einzelnen Tranchen im Auge behalten und Sie sich so frühzeitig um die Verlängerung oder die Ablösung der Hypothek kümmern können.

Hypothek kündigen

Auch wenn Ihre Hypothek eine feste Laufzeit hat, ist es zwingend notwendig, den Hypothekarvertrag offiziell zu kündigen. Üblicherweise beträgt die Kündigungsfrist drei bis sechs Monate. Hält man die Kündigungsfrist nicht ein, wandeln einige Anbieter die Hypothek automatisch in eine variable Hypothek um. Dies hat einerseits zur Folge, dass der Zinssatz steigt, weil eine variable Hypothek um einiges teurer ist als andere Finanzierungsformen, und andererseits bleiben Sie weiterhin an den Anbieter gebunden. Es ist deshalb ratsam, sich die Fälligkeitstermine mindestens zwölf Monate vor dem Eintreffen in die Agenda einzutragen. So bleibt Ihnen genug Zeit für eine sorgfältige Planung.

Auch wenn Ihre Hausbank bei der bestehenden Finanzierung Ihrer Immobilie attraktive Konditionen angeboten hat, lohnt es sich, die Konditionen von verschiedenen Anbietern frühzeitig vor der Fälligkeit zu vergleichen. Viele Kreditgeber bieten die Möglichkeit an, mit einer Forward- oder Terminhypothek die aktuellen Zinssätze bis zu zwei Jahre im Voraus zu fixieren. Damit können Sie sich in einem steigenden Zinsumfeld günstige Konditionen sichern. Für die vorzeitige Zinsfixierung wurde in der Vergangenheit häufig ein Forward-Aufschlag berechnet, doch im aktuellen Negativzinsumfeld sind viele Institute bereit, bis zu zwölf Monate oder auch länger im Voraus kostenlos zu fixieren.

Eine Staffelung von Hypothekartranchen sollten Sie nach Möglichkeit vermeiden, weil Sie Ihnen die Möglichkeit erschwert, den Anbieter zu wechseln und damit attraktive Konditionen zu verhandeln. In Ihrem Fall können Sie die Unabhängigkeit von Ihrem bisherigen Kreditgeber erlangen, indem Sie die fällige Tranche beispielsweise mit einer Geldmarkt-Hypothek bis zur Fälligkeit der zweiten Tranche verlängern. Oder Sie suchen einen Anbieter, welcher die Tranchen gestaffelt übernimmt, was bei einem Abstand der bestehenden Tranchen von weniger als zwei Jahren durchaus möglich ist.

Überprüfung der Strategie

Die Verlängerung respektive Ablösung einer Hypothek bietet Ihnen auch die Gelegenheit, Ihre Hypothekarstrategie zu überprüfen und an Ihre aktuelle Lebenssituation anzupassen. Ebenfalls sollte geklärt werden, ob eine direkte oder indirekte (Teil-)Amortisation der Hypothek in Frage kommt.

* Shahram Shad ist Leiter Vertrieb Deutschschweiz von Moneypark; www.moneypark.ch