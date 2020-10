Ratgeber Gibt es heute noch Frischkost im Restaurant? Es würde mich mal interessieren, wie «frisch» die Kost heute noch ist, die man im Restaurant bekommt? Wie frisch ist vorgekochtes Gemüse? Wie frisch sind tiefgekühlte Pommes frites? Vorgeschnittene Blattsalate oder Salate aus der Dose? Darf man solcherlei verwendete Nahrungsmittel tatsächlich frisch nennen? Herbert Huber* 04.10.2020, 11.30 Uhr

Wie gern erinnere ich mich an die Küche meiner Mutter, die sich noch Zeit fürs Kochen nehmen konnte. Alles von A bis Z war frisch zubereitet. Nur wenn sie es mal sehr pressant hatte, gab’s die «Erbs mit Sago» Würfelsuppe von Julius Maggi. Das war noch vor den Fünfzigerjahren. In meiner Lehrzeit und Weiterbildung in Erstklasshäusern waren Fertigprodukte tabu. Von Suppen über Saucen, von Fonds über Gemüse bis zu Desserts – alles war pures Handwerk. Viel Arbeit, viel Liebe.