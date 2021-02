Ratgeber Gruppenzwang bei der Restaurantrechnung – was tun? Es ist üblich geworden, ein Essen unter Freunden und Bekannten durch die Anzahl der Teilnehmer zu teilen. Ich bin nun wirklich kein Sparfuchs, trinke aber keinen Alkohol und wähle im Unterschied zu anderen auch nie teure Menüs aus. Möchte ich dann eine separate Rechnung, werde ich verspottet. Wie schütze ich mich hiervor? Doris Pfyl* 12.02.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Doris Pfyl.

Ihr Frust ist verständlich. Sie fühlen sich ausgenützt und dies nicht zu Unrecht. Beim gemeinsamen Restaurantbesuch sollte beim Bezahlen der Rechnung absolute Fairness herrschen. Das Thema mit dem einzelnen oder gemeinsamen Bezahlen der Restaurantrechnung wird viel diskutiert. Denn es ist klar, dass nicht alle Gruppenmitglieder gleich viel konsumieren.

Manche verzichten gerne auf einen Apéro, trinken wie Sie keinen Wein, sind mit Leitungswasser zufrieden und mögen auch keine Absacker. Andere wählen statt des Rindsfilets ein fleischloses Gericht, das nur halb so viel kostet wie das zarte Fleischstück. Kein Wunder, möchten diese Gruppenmitglieder weniger bezahlen und fühlen sich nicht verpflichtet, das «Gelage» der anderen mitzufinanzieren.

Rechtlich gesehen ist es einfach: Jeder Gast darf auf einer eigenen, detaillierten Rechnung bestehen. Für Servicefachangestellte ist das in der Regel auch kein Problem – vorausgesetzt, die Gäste ordern es vorab klar so. Wenn dann aber der/die Servicefachangestellte bereits zum Einkassieren am Tisch steht und wartet, ist der richtige Zeitpunkt für Diskussionen rund ums Bezahlen der Rechnung bereits verpasst.

Das Thema vorher klären

Also sollte das Rechnungsthema vor dem Bestellen von Speis und Trank sprichwörtlich auf den Tisch gebracht werden. Sprechen Sie die Angelegenheit offen an. Zwingen Sie die Gruppe zu einem kurzen Austausch. Informieren Sie die Gruppenmitglieder und die Servicefachperson über Ihren Wunsch einer Einzelrechnung. Eventuell möchten das auch andere in der Gruppe so handhaben, haben sich bis jetzt aber nicht getraut, diesen berechtigten Wunsch zu äussern. In diesem Fall würden sich eine Gesamtrechnung für einen Teil der Gruppe und einige Einzelrechnungen ergeben.

Offensichtlich haben Ihre Gruppenmitglieder nicht bemerkt, dass Sie schon länger die Faust im Sack machen und diese Ungerechtigkeiten bei Ihnen unangenehme Gefühle auslösen. Machen Sie sich also beim nächsten Treffen auf eine allgemeine Verwirrung bei Ihren Kollegen und Bekannten gefasst. Sie werden für Ihren klar formulierten Wunsch betreffend Bezahlung der Konsumation nicht nur Applaus ernten. Eventuell reagieren einige mit Unverständnis und dieses könnte kurzzeitig zu einigen Sticheleien führen. Üben Sie Nachsicht. Dass Sie das Bezahlen der Konsumation nun plötzlich anders handhaben möchten, muss von den andern erst «verdaut» werden.

Lassen Sie sich nicht beirren und schenken Sie den kleinen Seitenhieben keine Beachtung. Rechtfertigen Sie sich auch nicht für Ihr Vorgehen. Es werden sich alle sehr schnell an diese Bezahlungsart gewöhnen und sie akzeptieren. Vermutlich wird das ganze Rechnungsthema bereits beim darauffolgenden Treffen ein für allemal «gegessen» sein.

* Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin, Ausbildnerin des Schweizer Fachverbands FSFM; www.imagemodestil.ch