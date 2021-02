Ratgeber Hat die Revision des Erbrechts Folgen für Erbvertrag? Wir haben im Jahre 2013 einen Ehe- und Erbvertrag abgeschlossen, uns darin gegenseitig begünstigt und unsere beiden Kinder (heute 13 und 14 Jahre alt) auf den Pflichtteil gesetzt. Nun haben wir gelesen, dass diese Pflichtteile für Kinder gesenkt werden sollen. Müssen wir den Vertrag nun anpassen? Denise Tönz * 16.02.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

MLaw Denise Tönz.

Mit Ihrer Frage sprechen Sie ein zentrales Thema der im Dezember 2020 beschlossenen Revision des Schweizer Erbrechts an: die Pflichtteile für Kinder. Das geltende Erbrecht in der Schweiz ist über 100 Jahre alt und hat seither nur kleinere Anpassungen erfahren. Die gesellschaftlichen Strukturen haben sich seither markant verändert. Als Stichworte sind beispielsweise die gestiegene Lebenserwartung, höhere Scheidungsraten, Patchworkfamilien oder die höhere Anzahl von Konkubinatspaaren anzuführen. Darum lief in den letzten Jahren in der Schweiz der politische Prozess mit dem Ziel, das Erbrecht zu modernisieren und an die heutigen Gegebenheiten anzupassen.