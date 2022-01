Ratgeber: Hätten Sie mir ein gutes Suppenrezept?

Ratgeber Wenn es draussen kalt wird, hilft oft ein wärmendes Süppchen: Hier geht's zum Rezept Winterzeit ist Suppenzeit. Allerdings mag ich keine Suppen aus Beutel oder Dose. Hätten Sie mir ein gutes Rezept für eine wärmende und hausgemachte Suppe? Herbert Huber, Stansstad * Jetzt kommentieren 07.01.2022, 18.00 Uhr

Herbert Huber.

Als Kind haben mich Suppen nur begeistert, wenn geröstete Brotwürfeli, Flädli, Buchstaben oder Backerbsen darin zu fischen waren. In der Kochlehre lernte ich dann, dass eine Suppe das Markenzeichen eines jeden Kochs sei. Und heute, wo so vieles aus dem Beutel angerührt auf den Tellern landet, ist es da die Industrie, die Zeichen setzt?

Am meisten gefragt sind Suppen wohl tatsächlich nach wie vor in der kälteren Jahreszeit, zum Aufwärmen, wenn man längere Zeit draussen war, abseits der Skipiste oder nach einer Wanderung. Suppen mit Gemüse sind eigentlich immer Trumpf. Als Alternative zu einer Minestrone schlage ich eine Linsensuppe vor. Liebevoll zubereitet, kann diese die Fleischeslust (fast) vergessen lassen. Rote, grüne und schwarze Linsen, die braunen und bunten «Perlen aus der Gemüsewelt», lassen das Kochherz höherschlagen. Sollten mich dann doch sündige Fleischgelüste befallen, kann ich ja immer noch ein Würstchen oder etwas Speck in die Suppe legen.

Und so geht Linsensuppe

Die etwas grösseren Linsen, wie beispielsweise die braunen Tellerlinsen oder die roten Linsen, eignen sich ideal für Eintöpfe und Suppen.

Man nehme 200 g Dosentomaten (Pelati), 2 l Gemüsefond, 2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer, italienische Petersilie, Tabasco. Zwiebel und Knoblauch schälen, fein hacken. Karotten und Selleriestange schälen und in Würfel schneiden. In einem Kochtopf das Olivenöl erhitzen, die Zwiebeln andünsten. Karotten, Sellerie, Thymianzweig und Knoblauch dazu, mit Paprika bestäuben. Alles bei schwacher Hitze und Umrühren ca. 10 Minuten dünsten. Die Linsen mit kaltem Wasser gut waschen. Die abgetropften Tomaten mit der Gemüsebrühe und den Linsen in den Topf geben. Rühren und ca. 30 Minuten köcheln lassen. Mit dem Stabmixer rühren. Abschmecken mit Salz, Pfeffer und ein paar Tropfen echten Balsamicos.

Sehr zu denken gab mir übrigens, als ich kürzlich einen Blick in den für Brotreste reservierten Behälter unserer Wohngemeinde warf – bei der Entsorgungsanlage. Denn dieser enthielt ganze Laibe Brot, neben Weggli, Mutschli. Die Frage drängte sich mir auf: Kann denn heute niemand mehr aus Brotresten eine Suppe kochen? Sind die Zeiten definitiv vorbei, dass das Brot praktisch heilig war und auf keinen Fall weggeworfen werden durfte? Weshalb ich hier noch ein Rezept für eine Brotsuppe vorstellen möchte.

Brotsuppe à la Grosi

Zutaten für 6 Personen: 300 g altbackenes Brot, 2 gehackte Zwiebeln, 2 Zehen Knoblauch, 3 EL Kochbutter. 1,5 l Gemüsebouillon, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, 1/2 Bund Schnittlauch, 60 g Sbrinz gerieben.

Das Brot in Würfel schneiden und zusammen mit den Zwiebeln und dem Knoblauch in der Butter vorsichtig anrösten. Sodann die heisse Gemüsebouillon dazugeben. Alles ca. 30 Minuten köcheln lassen. Mit dem Stabmixer grob pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren viel fein geschnittenen Schnittlauch dazugeben. Geriebenen Sbrinz separat servieren.

* Herbert Huber, Stansstad, ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier

