Rezept für kalte Suppe

Ratgeber Hätten Sie mir ein Rezept für eine kalte Suppe? Jetzt, da endlich Sommer ist, möchte ich mal wieder kalte Suppen geniessen. Wo finde ich Rezepte dafür? Und darf ich kalte Suppen auf Vorrat tiefkühlen? Hätten Sie mir noch ein ganz spezielles Rezept? Herbert Huber, Stansstad* 27.06.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Herbert Huber.

In den heissen Tagen haben kalte Suppen Hochsaison. Zuhauf sind Anleitungen für diese Suppen zu finden, und beim Googeln stösst man auf äusserst verlockende Varianten. Wie zum Beispiel «beschwipste Suppen». Diese sind mit Alkohol parfümiert, etwa Sherry in der Gazpacho andaluz oder mit Portwein in der Melonensuppe. Auch eine «Bloody Mary», der Drink aus Tomatensaft, Wodka und Gewürzen, lässt sich in eine kalte Suppe verwandeln. Zweifellos heben solche Suppen die Stimmung bei den Gästen, für Kinder allerdings sind sie tabu.

Bei den kalten Suppen gelten Regeln: je frischer, desto besser. Und natürlich selbst gemacht, obwohl die Suppenindustrie durchwegs geschmacklich gute Fertigprodukte auf den Markt bringt. Eine Gazpacho in Tetratüten habe ich bei einem Grossverteiler entdeckt. Doch eine hausgemachte Suppe ist für mich als Koch das Höchste der Gefühle, ist da doch immer auch ein gehöriger Schuss Liebe und Leidenschaft mit drin.

Kann man kalte Suppen auf Vorrat tiefkühlen? Hausgemachte kalte Suppen sind in der Regel einen Tag im Kühlschrank haltbar. Suppen dürfen auch gefroren werden. Empfohlen sind dabei kleine Portionen. Die Behältnisse sollten in jedem Fall nie randvoll gefüllt werden, denn beim Einfrieren nimmt das Volumen zu. Vor dem «Wiederaufbereiten» taut man die Suppen im Kühlschrank langsam auf und rührt sie dann mit dem Stabmixer zur «alten» Konsistenz auf.

Eisgekühlt servieren

Für jede Suppe gilt vor dem Servieren: probieren, probieren, probieren. Manchmal braucht es noch eine Prise Salz oder eine Umdrehung Pfeffer aus der Mühle. Oder etwas Zitrone. Benötigt man für die Suppe eine Bouillon oder Fond, darf man notfalls auf die Industrie mit Würfeln oder Streupulver ausweichen. Kalte Suppen immer «eisgekühlt» servieren.

Bei unseren Gästen besonders beliebt ist die Rüeblisuppe mit Kokos und Ingwer. Zutaten für 4 bis 6 Personen: 1kg Rüebli, ca.1 cm frische Ingwerwurzel, 1 mittelgrosse Zwiebel, 2 EL Erdnussöl, 1,5 l Hühnerbrühe (selbst gemachte oder Würfel), 2 dl Kokosmilch aus der Dose, 12 respektive 18 Korianderblätter (je nachdem ob 4 oder 6 Personen), Salz und Pfeffer, Zitronensaft, Tabasco.

Und so geht’s: Rüebli und Ingwer schälen und in Scheiben schneiden. Die Zwiebel schälen und fein hacken. Korianderblätter zum Garnieren bereitstellen. In einem Kochtopf das Erdnussöl erhitzen, die Zwiebel darin andünsten, die Rüebli und den Ingwer dazugeben. 3 bis 4 Minuten mitdünsten. Mit der Hühnerbrühe auffüllen und alles ca. 30 Minuten köcheln lassen. Suppe im Mixer oder mit dem Pürierstab glatt pürieren. Allmählich Kokosmilch dazugeben, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Die Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken. Nach Bedarf einen Spritzer Zitronensaft hinzugeben oder aber, wenn man es pfiffig mag, mit etwas Tabasco abschmecken. Die im Tiefkühlfach gekühlte Suppe mit den Korianderblättern garniert in vorgekühlten Gläsern servieren.

*Herbert Huber, Stansstad, ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier