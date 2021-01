Ratgeber Haus gemeinsam geerbt: Welche Lösungen bieten sich an? Mein Bruder und ich haben zusammen ein Haus geerbt. Ich plane nun, mit meiner Familie dort einzuziehen. Welche Möglichkeiten habe ich, um mich mit meinem Bruder auf faire Weise finanziell zu einigen? Worauf müssen wir besonders achten? Shahram Shad * 07.01.2021, 11.30 Uhr

Wenn Ihre Eltern keine spezifischen Vereinbarungen getroffen haben, sind Sie und Ihr Bruder als Erbgemeinschaft Gesamteigentümer der Liegenschaft. Das bedeutet auch, dass Sie nur gemeinsam über die Immobilie entscheiden können und gemeinsam für die bestehende Hypothek haften. Wenn sie die Immobilie zu gleichen Teilen geerbt haben, hat Ihr Bruder grundsätzlich Anrecht auf 50 Prozent des Immobilienwertes abzüglich 50 Prozent der Hypothek.

Auszahlung über eine Hypothekarerhöhung

Wenn Sie nun planen, die Liegenschaft zu übernehmen, können Sie eine Erhöhung der bestehenden Hypothek prüfen, um Ihren Bruder auszuzahlen. Eine Erhöhung ist aber nur möglich, wenn die Hypothek bereits zu Teilen abgezahlt wurde und dadurch Spielraum für eine erneute Erhöhung existiert. Des Weiteren muss die Hypothek durch Sie allein tragbar sein. Das bedeutet, dass Ihre Familie genug Einkommen aufweisen muss, um die laufenden Kosten aus der Hypothek zu tragen. Stimmt Ihr Finanzierungsgeber einer Hypothekarerhöhung zu, können Sie Ihrem Bruder seinen Anteil an der Immobilie «abkaufen», wodurch Sie zum alleinigen Eigentümer werden.

Miete an die Erbengemeinschaft

Sollte eine Hypothekarerhöhung nicht möglich sein oder erlaubt es Ihre Einkommens­situation nicht, dass Sie die Hypothek allein tragen, so kann ihr Bruder Mitbesitzer der Immobilie bleiben. In diesem Falle bleibt er auch Mitschuldner der Hypothek und profitiert von einer zukünftigen Wertentwicklung der Liegenschaft.

Am besten vereinbaren Sie einen monatlichen, marktnahen Mietzins, welchen Sie an die Erbengemeinschaft zahlen und von welchem die Hypothekarzinsen und die Unterhaltszahlungen geleistet werden. Sollten Sie und Ihr Bruder die Liegenschaft in Zukunft verkaufen, erhält Ihr Bruder die Hälfte des Verkaufserlöses.

Möchte Ihr Bruder sofort ausbezahlt werden, eine Hypothekarerhöhung auf Ihrer Seite ist aber nicht bewilligt worden, bleibt ihnen nur die Möglichkeit, das Haus zu verkaufen. In diesem Fall kann die bestehende Hypothek auf eine andere Liegenschaft übertragen werden. Man kann sie sogar splitten, sollten Ihr Bruder oder Sie eine andere Immobilie kaufen.

Vererbung einer Immobilie rechtzeitig planen

Um die Erbschaft einer Immobilie möglichst problemfrei zu gestalten, ist es wichtig, frühzeitig zu planen und mit Ehevertrag, Testament oder Erbvertrag die Situation klar zu regeln. Zu einer guten Planung gehört auch die Festlegung einer optimalen Hypothekarstrategie, die auf die finanziellen und familiären Verhältnisse abgestimmt ist. Lassen Sie sich daher bei der Wahl Ihrer Erbregelung beraten, um die für Sie und Ihre Angehörigen beste Lösung zu finden.

* Shahram Shad ist Leiter Vertrieb bei Moneypark Deutschschweiz; www.moneypark.ch