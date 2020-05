Ratgeber Hausrenovation: Soll ich die Hypothek erhöhen? Ich (48) plane derzeit den Umbau meines Einfamilienhauses. Ein Freund riet mir, dabei möglichst alle Mittel in Form einer Kreditaufstockung zu beziehen. Eigentlich möchte ich die Hypothekarschuld aber eher reduzieren. Welcher Ansatz empfiehlt sich? Wie wirkt sich dies auf meine Steuern aus? Philipp Betschart* 28.05.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei der Beantwortung dieser Frage sind Ihre persönlichen Präferenzen und Ziele entscheidend. Sofern eine Krediterhöhung für Sie finanziell verkraftbar ist und Sie keine Eigenmittel aufwenden möchten, kann diese durchaus sinnvoll sein. Wenn Sie allerdings überschüssige Liquidität zur Verfügung haben, die Sie anderweitig nicht investieren können bzw. wollen, kann deren Verwendung für die Tätigung der Investition oder gar die Amortisation und Schuldrückzahlung folgerichtig sein. Im Grundsatz sind dies die beiden Möglichkeiten, die sich anbieten. Beachten Sie bei der Entscheidung die folgenden Faktoren:

Erhebliche Auswirkungen auf die Frage nach der Höhe der Hypothek hat Ihre aktuelle Lebensphase. Sind Kinder und Familie zu unterhalten? Ist die Altersvorsorge ausreichend, oder planen Sie eine Anschaffung, die umfangreiche Liquiditätsreserven erfordert? Ebenfalls zu berücksichtigen sind das wirtschaftliche Umfeld und die Marktentwicklung. Beispielsweise kann angesichts steigender Zinsen für Festhypotheken eine temporär höhere Verschuldung mit sukzessiver Rückzahlung durch niedrige Zinskosten gerechtfertigt werden. Zudem haben diesbezügliche Entscheide häufig Auswirkungen auf die Unterhaltskosten und die Steuern.

Philipp Betschart.

Mit der Aufstockung Ihrer Hypothek bezahlen Sie höhere Zinsen, können diese jedoch steuerlich absetzen. Im heutigen Tiefzinsumfeld kann sich ein solches Vorgehen durchaus lohnen. Entgegengesetzt ver- hält sich dies bei der Reduktion Ihrer Finanzierung: tiefere Zinskosten generieren weniger Abzugspotenzial bei den Steuern. Gleichwertige Ersatzinvestitionen – etwa beim Umbau, bei Unterhaltskosten, Versicherungsprämien und Verwaltungskosten – lassen sich ohnehin in allen Kantonen pauschal oder effektiv von den Steuern abziehen. Ein nützliches Privileg in diesem Zusammenhang bilden Einlagen in die dritte Säule. Diese lassen sich vom steuerbaren Einkommen abziehen, ohne dass die Hypothekarschuld sinkt.

Eigenmietwert beachten

Derzeit wird auf politischer Ebene über die komplette oder teilweise Abschaffung des Eigenmietwerts debattiert – des fiktiven steuerbaren Einkommens für die selbst bewohnte Liegenschaft. Würde der Eigenmietwert mit den Abzugsmöglichkeiten gänzlich abgeschafft, werden hohe Schulden unattraktiv und Hypotheken sinnvollerweise zurückgeführt. Die effektive Ausarbeitung der Vorlage bleibt indes abzuwarten. Eine abgeschwächte Variante im Sinne eines Kompromisses scheint wahrscheinlich.

Eine geschickte und frühzeitige Planung bezüglich optimaler Hypothekarhöhe ist unabdingbar, will man bestmöglich kalkulieren. Die geeigneten Massnahmen müssen mit dem Spezialisten individuell auf Sie abgestimmt werden.

* Philipp Betschart ist Leiter Produktmanagement / Finanzieren, Schwyzer Kantonal­bank; www.szkb.ch