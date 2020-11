Ratgeber Hausverkauf: Ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt? Wir spielen schon länger mit dem Gedanken, unser Haus zu verkaufen und in eine kleinere Wohnung zu ziehen. Aktuell liest man überall, dass die Preise hoch sind. Ist jetzt der ideale Zeitpunkt für den Verkauf? Oder dauert der Verkauf deutlich länger aufgrund der Corona-Krise? Shahram Shad * 12.11.2020, 11.30 Uhr

Shahram Shad.

Sie sprechen zwei der Hauptziele an, die Verkäufer von Eigenheimen meist nennen: einen hohen Verkaufspreis und eine schnelle Verkaufsabwicklung. In vielen Fällen kommt noch das Finden der richtigen Nachbesitzer dazu. Für alle drei Ziele stehen im Moment die Chancen gut: Die Trans­aktionspreise sind aufgrund der aktuellen Angebotsknappheit hoch, und die kurzfristigen Kaufabsichten sind gestiegen. Letzteres befeuert die Nachfrage und spricht für ein schnelles Finden des richtigen Käufers.

Preisanstieg bis zu 40 Prozent

Wer in den letzten zehn Jahren ein Eigenheim besass, hat seine Belehnung automatisch markant gesenkt und sein Eigenkapital kräftig aufgestockt, denn die Preise sind in den letzten zehn Jahren bis zu 40 Prozent gestiegen. Wenn Sie jetzt die Immobilie verkaufen und den Gewinn realisieren oder in eine andere Immobilie investieren, wird das konkret fassbar.

Finanziell richtig interessant ist es, wenn die Besitzdauer lange war oder der gesamte Erlös in eine neue Immobilie investiert wird, denn dann ist auch die Grundstückgewinnsteuer tief bzw. kann aufgeschoben werden.

Die Anzahl ausgeschriebener Eigenheime ist in den letzten zwei Jahren stetig gesunken. Die Corona-Pandemie hat das Angebot im ersten Halbjahr 2020 weiter reduziert und parallel dazu die kurzfristigen Kaufabsichten befeuert. Wenn man jetzt die Angebotspreise mit den Transaktionspreisen vergleicht, fällt auf, dass in den letzten zwei Jahren ein Aufpreis von rund 7 bis 10 Prozent gegenüber dem ausgeschriebenen Inserat bezahlt wurde. Bei Eigentumswohnungen ist diese Differenz deutlich grösser, und bei Objekten unter einer Million waren es sogar rund 18 Prozent. Besitzer einer solchen Wohnung sitzen also auf einer sehr gut rentierenden Anlage.

Aber auch Sie als Hausbesitzer haben ein begehrtes Gut. Wir sehen in unseren Immobiliensuchprofilen seit Ende 2019 eine knapp 30 Prozent höhere Nachfrage nach Häusern. Gleichzeitig ist das Angebot an verfügbaren Häusern stärker geschrumpft als bei den Wohnungen, was den Preis treibt.

Luxussegment als Ausnahme

Eine Ausnahme bildet sowohl bei den Wohnungen als auch bei den Häusern das Luxus­segment. Hier waren die Quadratmeterpreise in der jüngsten Vergangenheit leicht rückläufig. Generell kann man sagen, dass das Preiswachstum ins­besondere von Liegenschaf- ten unter einer Million Wert herrührt. Hier finden auch ungefähr 60 Prozent aller Immobilientransaktionen im Eigenheimmarkt statt.

Die Corona-Pandemie hat das Preiswachstum nicht gestoppt, aber zumindest verlangsamt. Eine Preissteigerung im Schnitt der letzten zehn Jahre kann man, wenn überhaupt, nur noch bei Liegenschaften unter einer Million erwarten, weshalb der Zeitpunkt zum Verkauf günstig erscheint.

* Shahram Shad ist Leiter Vertrieb Deutschschweiz bei Moneypark; www.moneypark.ch