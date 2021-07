Ratgeber Helle Streifen nach dem Waschgang: Woher kommt das? Die Hosen meines Mannes haben nach dem Waschen häufig helle Streifen. Ich wasche die Hosen in unserer recht neuen Waschmaschine bei 30 Grad, mit Ökoprogramm und einem nicht zu hoch dosierten Vollwaschmittel. Man sollte meinen, dass so keine störenden Streifen entstehen können. Oder doch? Monika Neidhart, Goldau* 19.07.2021, 05.00 Uhr

Es ist ärgerlich, wenn frisch gewaschene Wäsche nicht sauber ist. Da ist die ganze MühE umsonst. Doch es gibt Möglichkeiten, dass die Streifen, die Sie beschreiben, verschwinden, respektive gar nicht entstehen. Welche Tipps Ihnen schliesslich helfen, müssen Sie ausprobieren. Die weissen Flecken und Streifen sind Rückstände von Waschmittel oder Enthärter, die nicht restlos ausgespült wurden. Bei sehr hartem Wasser könnte auch das Ausflocken von Waschmittel die Ursache sein. Die Flecken sind vor allem bei dunkleren Stoffen sichtbar.

Stellen Sie weisse Streifen beim Schrankfertig machen der Wäsche fest, sollten Sie nicht darüber bügeln. Die Hitze könnte die Streifen fixieren. Besser ist es, das betroffene Kleidungsstück in höchstens lauwarmem Wasser einzuweichen. Anschliessend in der Waschmaschine ohne Waschmittel und ohne andere Waschhilfsmittel ausspülen. Ohne ganzes Waschprogramm. Eventuell muss der Prozess ein weiteres Mal wiederholt werden. Sind die Streifen nur oberflächlich, hilft allenfalls ein Kleiderroller oder ein feuchtes Frottiertuch. Spannen Sie dabei die Hose über das Bügelbrett. Rubbeln Sie nicht zu stark, damit der Stoff nicht beschädigt wird.

Flüssigwaschmittel wählen

Damit die weissen Flecken gar nicht erst entstehen, empfiehlt es sich, statt Pulverwaschmittel ein Flüssigwaschmittel zu verwenden. Pulver löst sich erst ab 60°C wirklich gut auf. Beachten Sie die Dosierung auf der Verpackung und überschreiten Sie die Menge nicht. Ausser Sie hätten sehr hartes Wasser. Dann kann etwas mehr Waschmittel die Lösung sein. Sehr hartes Wasser findet man besonders im Schweizer Mittelland. Die Wasserhärte erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde. Kontrollieren Sie allenfalls auch das Fach für das Waschmittel (Einspülkammer) auf Waschmittelreste vom vorherigen Waschgang. Selbstverständlich sollte das Reinigen dieser Kammer direkt nach der letzten Wäsche am Waschtag Routine sein. Das Reinigen der Waschmaschine erspart nicht nur Ärger mit weissen Streifen.

Verwenden Sie statt Vollwaschmittel Feinwaschmittel. Diese enthalten keine Bleichmittel, was besonders auch bei dunkler Wäsche wichtig ist. Wenden Sie Hosen und dunkle Kleidungsstücke vor dem Waschen auf die linke Stoffseite. Überfüllen Sie die Waschtrommel nicht. Es sollte mindestens eine Handbreit frei bleiben. So kann die Wäsche immer wieder zurück in die Waschlauge fallen, und das Spülwasser kann die Wäsche gründlich ausspülen.

Das Ökoprogramm ist auf jeden Fall besser für die Umwelt. Doch die Reduktion von Wasser könnte zur Folge haben, dass das Waschmittel nicht vollständig ausgewaschen wird. Bei Sparprogrammen empfiehlt sich, allenfalls etwas weniger Waschmittel zu nehmen als auf der Verpackung angegeben. Nützt alles nichts, wechseln Sie das Waschmittel.

*Monika Neidhart, Goldau, ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch