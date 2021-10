Ratgeber Hundeverbot in Läden: Ist das rechtlich haltbar? Ich (m, 65) besitze einen kleinen Hund. In vielen Geschäften, bei der Post usw., ist die Mitnahme von Hunden nicht erlaubt. Bei Besorgungen muss ich den Hund vor dem Geschäft unbeaufsichtigt warten lassen. Wer haftet, wenn dem Hund etwas zustösst oder er im schlimmsten Fall gestohlen wird? Ich finde dieses absolute Verbot diskriminierend. Ist das überhaupt rechtlich haltbar? Hugo Berchtold* Jetzt kommentieren 05.10.2021, 14.00 Uhr

Es ist verständlich, dass es Sie als Besitzer eines kleinen Hundes nervt, wenn Sie diesen nicht in den Laden mitnehmen können. Doch jeder Ladenbesitzer kann frei entscheiden, ob er den Zugang mit Hunden erlauben will oder nicht. Werden Lebensmittel verkauft, gilt gesetzlich sowieso ein Hundeverbot. In Art. 14 der Verordnung des EDI über die Hygiene beim Umgang mit Lebensmitteln ist klar festgehalten: 1. In Räumen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, dürfen Tiere weder gehalten noch mitgeführt werden. 2. Ausgenommen sind: a. Hunde, die eine behinderte Person führen oder begleiten; b. Hunde in Begleitung des Gastes in Gästeräumen von Gastgewerbebetrieben, wenn die verantwortliche Person dies erlaubt. Der Ladenbesitzer ist im Weiteren weder verpflichtet, eine Anbindemöglichkeit oder Ähnliches anzubieten, noch ist er für den Hund vor seinem Laden verantwortlich.

Die Verantwortlichkeit bzw. Haftung für den vor dem Geschäft angebundenen Vierbeiner liegt ausschliesslich beim Hundehalter. Dieser entscheidet, ob er in diesem Laden einkaufen will oder nicht und ob er den Hund vor dem Laden lassen will.

Auf den ersten Blick ist Ihr Vorschlag, kleinere Hunde in einer Tasche mitnehmen zu können, einleuchtend. Doch dass die Ladenbesitzer sich nicht auf eine Diskussion darüber einlassen wollen, was ein kleiner Hund ist bzw. wo die Grenze liegt, scheint auch verständlich.

Schlechte Erfahrungen

Ladenbesitzer machen auch geltend, dass sie unliebsame Erfahrungen machen mussten: denn Hundehalter liessen ihre Hunde ohne Leine im Geschäft laufen und überall schnüffeln. Das Verhalten dieser unbelehrbaren, wenn auch wohl wenigen Hundehalter hat dann eben auch Folgen für die Mehrheit, die sich korrekt verhält und ihr Tier unter Kontrolle hat. Ausserdem machen Ladenbesitzer auch geltend, dass es Kunden gibt, die sich als Nichthundehalter an der Präsenz eines Hundes stören.

Diese Verbote sind aber kaum als Diskriminierung einzustufen. Als Hundebesitzer übernehmen Sie eine ganze Reihe von Verpflichtungen: Sie zahlen z.B. Hundesteuer, müssen den Kot entsorgen und in einigen Kantonen einen Hundekurs besuchen. Als Hundebesitzer steht es Ihnen frei, darüber zu entscheiden, in welchen Läden Sie einkaufen wollen und in welchen nicht. Es gibt kein Recht, in einem bestimmten Laden mit Hund einkaufen zu können. Hundeklubs raten denn auch ihren Mitgliedern, wenn sie in Läden mit Hundeverbot einkaufen wollen oder müssen, den Vierbeiner zu Hause zu lassen, um ihn nicht einem unnötigen Stress auszusetzen.

*Hugo Berchtold, Ratgeber-Redaktion, CH Media