Ratgeber Die Hypothek zurückzahlen: Lohnt sich das aus Steuergründen? Unsere Festhypothek über 300'000 Franken wird per Ende Dezember 2022 fällig. Aufgrund einer Erbschaft haben wir genügend Liquidität für die Amortisation. Ist es sinnvoll, unsere Hypothek zu amortisieren? Regelmässig wird uns von Bekannten gesagt, dass sich dies aus steuerlichen Gründen nicht lohnt. Alexandra Bösiger* Jetzt kommentieren 19.05.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alexandra Bösiger.

Ob die Hypothek amortisiert werden soll oder nicht, ist individuell aufgrund Ihrer finanziellen Situation zu beurteilen. Eine Amortisation ist dann sinnvoll, wenn genügend Ersparnisse, insbesondere liquide Mittel vorhanden sind und in absehbarer Zeit keine grösseren Investitionen anstehen. Wenn dies der Fall ist, empfehlen wir, das Geld aus der Erbschaft für die Amortisation einzusetzen.

Gehen wir davon aus, dass die Hypothek der Eigentumswohnung über 300'000 Franken mit einem Hypothekarzins von 1,5 Prozent belastet wird, ergibt dies einen jährlichen Zinsaufwand von 4500 Franken, welcher an die Bank zu zahlen ist. Da die Zinsen steigen, könnte in Zukunft zudem die Belastung zunehmen.

Keine Schuldzinsen – kein Steuerabzug

In Ihrer Steuererklärung sind der Schuldbetrag der Eigenheim-Hypothek beim steuerbaren Vermögen sowie die Schuldzinsen beim steuerbaren Einkommen in Abzug zu bringen. Wenn wir nun beurteilen, ob sich die Amortisation finanziell lohnt, berücksichtigen wir Ihren Grenzsteuersatz. Dieser sagt aus, wie viel mehr bzw. weniger Steuern Sie zahlen, wenn das steuerbare Einkommen um 100 Franken höher oder tiefer ausfällt. In Ihrem Fall gehen wir von einem durchschnittlichen Grenzsteuersatz von 25 Prozent aus. Die Hypothekarzinsen reduzieren das steuerbare Einkommen, somit können Sie mit einer jährlichen Steuerersparnis von rund 1125 Franken rechnen.

Falls die Hypothek amortisiert wird, sind künftig keine Schuldzinsen mehr an den Gläubiger geschuldet, jedoch kann auch kein Steuerabzug mehr gemacht werden. Trotz des fehlenden Steuerabzuges sparen Sie jährlich netto 3375 Franken. Die Vermögenssteuer bleibt trotz Amortisation gleich hoch, da die liquiden Mittel im gleichen Umfang abnehmen.

Kündigungsfrist beachten

Beachten Sie, dass auch Fest- oder Geldmarkthypotheken mit einem festen Ablauftermin vorzeitig zu kündigen sind. Zudem sind meistens auch bei den Geldern auf den Bankkonti, welche für die Rückzahlung benötigt werden, Kündigungsfristen zu beachten.

Weiter empfehlen wir Ihnen jährlich den maximalen Beitrag, in die Säule 3a einzuzahlen, um Ihr steuerbares Einkommen zu reduzieren. Wenn die Hypothek regelmässig amortisiert werden soll, kann alle fünf Jahre ein WEF-Bezug (Wohneigentumsförderung) aus der Säule 3a getätigt werden. Beachten Sie auch hier Kündigungsfristen und stimmen Sie die Laufzeiten der Hypotheken auf die Bezüge ab oder vereinbaren Sie mit dem Finanzinstitut ausserordentliche Amortisationen. So bleiben Sie während der gesamten Laufzeit flexibel und können regelmässige Rückzahlungen planen.

Im heutigen tiefen Zins­umfeld suchen Anleger oft nach einer attraktiven Anlagemöglichkeit. Die Investition in die eigene Immobilie ist somit eine gute Alternative zum Sparen auf dem Bankkonto. Da die Erbschaft bisher auf einem Bankkonto ohne Zins parkiert wurde, konnte dadurch auch keine Rendite erzielt werden. Eine Investition in Wertpapiere wäre jedoch mit einem höheren Risiko verbunden.

* Alexandra Bösiger ist Finanzplanerin FA, Truvag Treuhand AG; www.truvag.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen