Ratgeber Ich beneide Menschen, denen alles so leicht fällt Ich (54 J, w.) beneide Menschen, die optimistisch durchs Leben gehen und bei denen alles so leicht wirkt. Im Büro gelte ich eher als kritischer Geist, und man signalisiert mir, dass die Arbeit mit mir kompliziert sei. Ich sage eben, wenn ich Risiken sehe oder Bedenken habe. Muss ich an mir selber etwas ändern? Andrea Munz* 28.04.2021, 16.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andrea Munz, lic. phil.

Unsere Einstellungen basieren vor allem auch auf Erfahrungen, die wir gemacht haben. Dabei spielen unsere Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Vorgesetzte und auch die Medien eine wesentliche Rolle. Manche Menschen glauben, dass ihre Wahrnehmung und Einstellung identisch ist mit der Wahrheit und der Realität.

In der Psychologie spricht man von Konstruktivismus: Jede Wahrnehmung ist selektiv und subjektiv. Einstellungen filtern heraus, was wir registrieren und welche Quellen wir als glaubwürdig erachten. Oft suchen wir dabei Bestätigung für unsere Sichtweisen. Das bedeutet, dass optimistische Menschen ihre Wahrnehmung so filtern, dass Sie vor allem positive Aspekte sehen und sie kritischen Betrachtungsweisen (zu) wenig Beachtung schenken. Umgekehrt sieht eine kritische Person zuerst, was hätte besser gemacht werden sollen oder welches Risiko unterschätzt worden ist. Und zeigt (zu) wenig Wertschätzung für Erreichtes.

Wechseln Sie die Sichtweise

Überlegen Sie, durch welche Brille Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Ist es die Brille des Humors, der Neugierde, der Skepsis, des Mutes, des Optimismus, der Angst, der Gelassenheit? Hilfreich ist es, die Brille immer wieder zu wechseln. So bleiben Sie flexibel und je nach Aufgabenstellung und Teamdynamik können Sie diejenige Brille aufsetzen, die für die Bewältigung der aktuellen Situation hilfreich erscheint.

Sie schreiben, dass Sie im Geschäft eher als Kritikerin gelten. Oft sind solche Menschen gewissenhaft, beobachten gut, engagieren sich für Lösungen. Doch wenn ihre Ansichten zu wenig gehört oder wertgeschätzt werden, haben sie die Tendenz, nicht mehr zu sehen, was andere richtig machen. Man beginnt Fehler zu suchen und eigene Meinungen mit fast missiona­rischem Eifer zu vertreten.

Als mentale Übung könnten Sie sich beim Büro-Eingang einen Ständer mit verschiedenen Hüten vorstellen. Der eine trägt das Etikett «Kritikerin», andere sind angeschrieben mit «Überraschung» (Sie machen heute etwas Untypisches), «Pause» (Sie gönnen sich eine Pause, fokussieren auf aktives Zuhören und neutrales Nachfragen), «Entschleunigung» (Sie schalten einen Gang runter, bleiben zwar engagiert, aber mit etwas weniger Tempo und Nachdruck).

Setzen Sie jeden Tag den gleichen Hut auf? Machen Sie ein spielerisches Experiment, indem Sie bewusst einen anderen Hut wählen und beobachten, ob sich bei Ihnen selber oder im Umfeld etwas verändert. Vielleicht bringt jetzt jemand anders die kritische Sichtweise ein, vielleicht vermisst man Ihren kritischen Blick, fragt Sie nach Ihrer Einschätzung und zeigt dadurch Wertschätzung für Ihre Meinung. Und vielleicht antworten Sie dann mit einer Prise Humor: «Was denkt ihr, auf was ich jetzt hinweisen werde?» So gewinnen Sie auch die gewisse Lockerheit, die Sie an anderen Menschen beneiden.

*Andrea Munz lic. phil. Psychologin, Supervisorin,Organisationsberaterin BSO, Coach, www.andreamunz.ch