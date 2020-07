Ratgeber Ich bin in festen Händen und finde eine andere Frau attraktiv – liegt ein Flirt drin? Ich (m, 37) bin seit vielen Jahren in einer guten Beziehung. Nun gibt es in meinem Umfeld eine Frau, die ich spannend finde. Ich möchte sie näher kennen lernen und auch herausfinden, ob dies auf Gegenseitigkeit beruht. Indes ziele ich weder auf eine Affäre ab, noch stelle ich meine Beziehung in Frage. Wie weit kann ich gehen? Birgit Kollmeyer* 10.07.2020, 13.07 Uhr

Sie schreiben einerseits, dass Sie Ihre Partnerschaft als gut empfinden, nicht daran zweifeln und keine Affäre wollen. Andererseits wüssten Sie gerne, ob eine für Sie attraktive Frau Sie ebenfalls anziehend findet. Doch warum möchten Sie das herausfinden?

Geht es Ihnen darum zu erfahren, wie Sie auf so eine Frau wirken? Vielen Männern wie auch Frauen tut es gut zu merken, dass andere sie spannend finden. Das macht Flirten reizvoll: Eine positive Reaktion des Flirtpartners – ein langer Blick, ein Lächeln oder auch ein direktes Kompliment – tut dem Selbstwertgefühl gut.

Man gewöhnt sich ans Gute

In einer längeren Beziehung unterlässt man es oft, einander Komplimente zu machen. Was sehr schade ist, da dies dazu beiträgt, die positiven Gefühle füreinander zu stärken. Das, was man am anderen attraktiv findet, wird meistens für selbstverständlich gehalten: Man gewöhnt sich daran und sieht es kaum noch. Die negativen Seiten oder ungünstigen Veränderungen bemerkt man dagegen deutlicher.

So ist es verständlich, dass Komplimente von aussen auf dankbaren Boden fallen. Schön wäre jedoch, auch die Partnerin bzw. den Partner öfter mal «mit fremden Augen» anzuschauen, also so, als ob man sie oder ihn nicht jeden Tag sehen würde, und ihr oder ihm zu sagen, was einem gefällt.

Riskanter Flirt

Herauszufinden, ob die Frau in Ihrem Umfeld Sie auch attraktiv findet, birgt ein Risiko – nämlich, dass Sie den Kontakt dann doch ausbauen möchten und eine erotische Anziehung entsteht. Wie weit Sie dabei gehen dürften, hängt von den Abmachungen ab, die Sie mit Ihrer Partnerin haben. Meistens werden diese in Partnerschaften allerdings nicht ausgesprochen, vielmehr gehen beide von Treue aus.

Die meisten verstehen darunter sexuelle Treue, also dass Unterlassen sexueller Handlungen. Allerdings wird es von vielen als fast genauso verletzend empfunden, wenn der Partner sich mit jemand anderem auch nur verbal auf persönliche und innige Weise austauscht. Und es könnte als Bedrohung der Partnerschaft eingeschätzt werden.

Treue kann man auch als freiwillige Entscheidung betrachten: Ist man bereit, dem anderen zuliebe oder zu Gunsten der Paarbeziehung auf Spannendes, Neues und Abenteuerliches zu verzichten? Man muss sich gut überlegen, was man als beziehungsgefährdend einschätzt. Die Vorstellungen des Partners sollte man auch erfragen, um zu wissen, was ihn verletzen würde. Gehen die Ansichten auseinander, braucht es eine – sicher nicht einfache – Auseinandersetzung mit dem Thema, um eine Einigung zu finden.

Im Kern steht ein bewusster Umgang mit Situationen, in denen man jemanden anziehend findet: Dabei sollte man sich selber nichts, sondern die eigenen Motive hinterfragen und dann entscheiden, was man konkret tun will.

* Birgit Kollmeyer ist dipl.-Psychologin, Paar- und Sexualtherapie, Bern



