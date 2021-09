Ich trauere meinem Ex-Mann nach

Ratgeber Ich hasse es, dass ich immer noch meinem Ex nachtrauere Mein Mann hatte mich vor einem Jahr verlassen. Ich dachte, es sei alles gut zwischen uns, doch er meinte, er sei schon länger unglücklich gewesen. Immer noch denke ich an unsere gemeinsame Zeit. Und frage mich auch, was ich anders hätte tun können. Gleichzeitig hasse ich es, dies alles nicht loslassen zu können. David Siegenthaler* Jetzt kommentieren 22.09.2021, 13.45 Uhr

David Siegenthaler.

Es ist normal, dass Sie nicht einfach sofort loslassen können. Gerade wenn das Ende aus «dem heiteren Himmel» kam, ist der Schock besonders gross. Meistens verläuft eine Trennung bei Paaren nicht parallel. Oft hat der eine Partner schon mit dem Gedanken gespielt und Gefühle durchlaufen, mit denen sich die andere Person dann erst befassen und abfinden muss.

Bei einer Trennung, die wir selber nicht wollen, durchleben wir ähnliche emotionale Phasen, wie wenn eine geliebte Person stirbt. Zuerst wollen wir nicht wahrhaben, dass dies passiert. Danach folgen Wut und Trauer. Erst dann ist auch ein Akzeptieren möglich.

Negative Gefühle in Energie verwandeln

Nun gibt es im Leben Probleme, die sich lösen lassen. Und solche, mit denen wir leben müssen, auch um weitergehen zu können. Am Entscheid Ihres Mannes, Sie zu verlassen, lässt sich wohl nichts mehr ändern. Aber es gibt einen Weg, dies zu akzeptieren und überwinden.

Ein in diesem Fall hilfreiches Werkzeug heisst «Dieses für jenes». Es ist eine Art «Reframing». Dies bedeutet, etwas in einen neuen Rahmen zu setzen, seine eigene Beurteilung zu ändern. «Dieses» ist dabei das Gefühl, das für Sie schwer auszuhalten ist. «Jenes» die neue Bedeutung, die Sie dem Gefühl geben können.

So kann zum Beispiel Ihr Ärger für etwas Neues stehen, was Sie in Ihrer Situation unterstützt: Eine aktivierende Energie, die ihnen hilft, sich wieder anstehenden Themen zu widmen, welche Sie für sich lange vernachlässigt haben. Aber vielleicht hilft Ihnen der Zorn auch, Distanz zu gewinnen von der früheren Beziehung und den schmerzhaften Gefühlen. Oder Dinge im Nachhinein anders zu sehen: etwa, dass Sie selber zu kurz gekommen sind. Oder dass Sie sich durch die Trennung besser entfalten können.

Die Trauer wiederum kann Ihnen helfen, das Vergangenen wertzuschätzen und als Lebensabschnitt zu sehen, der nur Ihnen gehört. So wäre die Trauer die Erinnerung an schöne Momente, und die Dankbarkeit dafür hilft bei einer positiven Aufarbeitung des Geschehenen.

Sich wegen der Trauer keine Selbstvorwürfe machen

Wir können auch die Einsamkeit nutzen. Ohne die Ablenkung durch einen Partner spüren Sie besser, wie es Ihnen geht, welche Bedürfnisse Sie haben, was Ihnen guttut.

Dies sind nur einige Beispiele für viele Möglichkeiten, wie Sie aus «diesem» Gefühl «jenes» machen können. Solche neuen Bedeutungen sollten auf Sie persönlich zugeschnitten sein. Dass Sie trotzdem ab und zu, vielleicht in bestimmten Situationen, weiterhin negative Gefühle haben, ist unangenehm, darf aber trotzdem sein. Seien Sie deshalb nicht wütend auf sich. Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg zur Veränderung und in eine neue Zukunft Geduld und eine positive Einstellung sich selber gegenüber.

* David Siegenthaler ist dipl. Psychologischer Berater Zert. Paarberater/Sexualberater www.sexual-und-paarberatung.ch

