Ratgeber Ich liebe meinen Freund – aber das Chaos in seiner Wohnung stört mich extrem Ich (w, 35) bin seit mehreren Jahren mit meinem Freund zusammen, ich liebe ihn sehr. Was mich aber stört, ist der Zustand seiner Wohnung: messiemässig zugemüllt, nicht geputzt, die Möbel fallen auseinander. Ich fühle mich unwohl bei ihm, habe schon stundenlang dort geputzt. Meistens treffen wir uns bei mir. Wie kann ich tun? Eugen Bütler* 26.08.2020, 15.11 Uhr

Eugen Bütler.

Selten fühlen und handeln die Partner in einer Beziehung gleich. Es gibt Unterschiede, die bereichernd oder eben auch nervig sein können. Ihnen macht der fehlende Ordnungssinn Ihres Partners Mühe.

Bevor Sie erneut aktiv auf Ihren Partner zugehen, empfehle ich Ihnen, sich Klarheit über Ihre Gefühle zu verschaffen. Erlauben Sie sich, einmal wütend zu sein oder frustriert. Sprechen Sie zuerst mit einer guten Freundin oder einer Fachperson über Ihren Frust. Wenn Sie dann mit Ihrem Partner reden, können Sie das Ganze ruhiger und sachlicher angehen. Und Sie werden ihn nicht mit einem Schwall von negativen Gefühlen eindecken.

Klassiker der Paarkonflikte

Ein Teil von dem, was Sie erleben, ist ein Klassiker der Paarbeziehung: Der eine Partner will Ordnung, fühlt sich am wohlsten, wenn alles seinen Platz hat. Der andere findet es erst gemütlich, wenn es ein wenig unordentlich ist.

Oft beginnt der «ordentlichere» Partner, den andern im Stillen oder auch laut als «Chaoten» zu bezeichnen. Derweil der «unordentliche» Partner den andern als «Pedanten» verunglimpft. Es beginnt eine Spirale, in der beide einander zunehmend verachten. Dabei sollte man akzeptieren, dass die Sicht des Partners nicht objektiv falsch, sondern einfach anders ist.

Kompromisse schliessen

Partner, die auf diese Weise verschieden ticken und das auch akzeptieren, können beginnen, Kompromisse zu schliessen. Nach dem Motto: «Ich akzeptiere deinen anderen Umgang mit Ordnung. Dennoch bitte ich dich, mein Bedürfnis auch ernst zu nehmen. Was meinst du: Kannst du diesen Raum jeweils etwas mehr aufräumen? In einem anderen Raum ist es mir nicht so wichtig.»

Lassen Sie sich aber nicht mehr allzu schnell mit dem Hinweis abwimmeln, das sei alles ja nicht so wichtig. Denn auch wenn es seine Wohnung ist, sind Sie als Partnerin mitbetroffen.

Wenn es krankhaft ist

Vielleicht geht das Problem aber noch tiefer. Sie schreiben, seine Art, zu wohnen, sei messie­mässig. Unter dem Messie-Syndrom versteht man den krankhaften Zwang, Dinge zu horten und so aufzuhäufen, dass ein normales Leben in der Wohnung erschwert oder kaum mehr möglich ist. Es zeigt eine psychische Erkrankung. Möglicherweise sind bei Ihrem Partner Zeichen dafür vorhanden. Es wäre dann wichtig, dass er das Problem erkennt und angeht.

Sie schreiben, Sie würden sich sonst sehr gut mit ihm verstehen. Wenn Sie nun ein Problem ansprechen wollen, sollten Sie auch immer wieder das Gute und Schöne in Ihrer Beziehung erwähnen. Bleiben Sie bei Ihrer Meinung – sagen Sie klar, was Sie stört. Und bleiben Sie gleichzeitig in einem liebevollen Verhältnis zu ihm. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen dieser Spagat gelingt.

* Eugen Bütler, Luzern, ist psychologischer Berater, dipl. Ergotherapeut, Theologe; Einzel- und Paarberatung; www.buetlercoaching.ch