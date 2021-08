Ich wünsche Coronadistanzen zurück: Was kann ich tun?

Ratgeber Ich wünsche mir die Coronadistanzen zurück: Was kann ich tun? Natürlich bin auch ich (m, 29) froh, dass die Covid-Bedrohung anscheinend nachlässt und wieder mehr Freiheit möglich ist. Persönlich aber empfand ich die Zeit mit eingeschränkten Kontakten, mehr Distanz und weniger Betrieb auch positiv. Und sehne mich ein Stück weit danach zurück. Bin ich alleine damit? Was kann ich tun? Dr. phil. Margareta Reinecke* 18.08.2021, 16.00 Uhr

Margareta Reinecke.

«Die grosse Euphorie… das Leben wird wieder fast normal.» Dieser Titel stand unlängst auf der Frontseite unserer Zeitung, illustriert mit tanzenden Menschen, die ihre Masken wegwerfen. Diese Euphorie löst bei Ihnen unterschiedliche Reaktionen aus.

Durch die Covid-19-Massnahmen wurde Ihnen bewusst, wie angenehm es sein kann, nicht ständig sozialen Kontakten ausgesetzt zu werden. Oder diese, wenn schon, eher online zu pflegen und diese damit besser planen und steuern zu können. Sie konnten private und berufliche Begegnungen reduzieren und viel körperliche Nähe etwa bei gängigen Begrüssungsritualen vermeiden.

Mit Ihrer Reaktion sind Sie nicht allein. Es gibt etliche Menschen, die Mühe mit zu viel Nähe, zu viel Betrieb, zu vielen Reizen bekunden. Und zeitweilig kann das Leben sehr «reizvoll» sein: zu laut, zu hell, zu nah, zu intensiv. Sie wissen selber am besten, was Sie fordert und ermüdet.

Hohe Sensibilität

Ohne Ihnen ein Etikett aufzudrücken, erwähne ich sogenannt hochsensible Menschen, zu denen rund 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung gehören. Sie nehmen äussere Reize, zwischenmenschliche Geschehnisse (Stimmungen, Spannungen) und innere Reize (Gefühle, Schmerzen) stärker wahr. Dies erfordert ein ständiges Ausloten der Belastbarkeit.

Hochsensibilität ist keine Krankheit, sondern eine meist angeborene Eigenschaft einer ausgeprägten Empfindsamkeit.

Sie selber brauchen mehr Raum und Zeit, um sich wohlzufühlen. Wenn der «normale Alltag» für Sie zu wenig Rückzugs- und Erholungsmöglichkeiten bietet, leiden Sie darunter. Und mit dem «Zurück zur Normalität» erhöht sich der Reizpegel natürlich wieder.

Von Erfahrung profitieren

Die Krise hat Sie gelehrt: Weniger Reize bedeuten weniger Stress. Profitieren Sie von diesen Erfahrungen: Überprüfen Sie Ihre Kontakte und Ihr eigenes Verhalten bezüglich Nähe und Distanz. Welche Tätigkeiten und Begegnungen fördern negativen Stress und schaden der Gesundheit? Und welche liefern gute Gefühle und damit positive Energie? So verändern Sie etwas bei Ihnen selber und auch bei Ihren Mitmenschen.

Natürlich kann das Ablehnung bewirken: Grenzt sich jemand vermehrt ab, fordert mehr Zeit für sich selber, wird ihm/ihr nicht selten Ungeselligkeit, Egoismus oder gar Schwäche vorgeworfen. Unterscheiden Sie darum zwischen physischer und emotional-sozialer Abgrenzung. Das heisst, entfernen Sie sich bei Bedarf physisch, aber bleiben Sie emotional verbunden mit Ihren Mitmenschen. Teilen Sie bei Bedarf mit, was Sie empfinden oder brauchen, ohne anzuklagen oder jemandem Vorwürfe zu machen, am wenigsten sich selber. Und bleiben Sie gleichzeitig offen und neugierig, was sich bei Ihnen und Ihren Mitmenschen noch alles entwickeln kann und wird.

* Dr. phil. Margareta Reinecke, Luzern/Hildisrieden, ist Fachpsychologin für Psychotherapie FSP, vipp – Verband Innerschweizer Psycholog/innen