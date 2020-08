Ratgeber Im Homeoffice habe ich Rücken- und Nackenschmerzen Ich (m, 44) arbeite aufgrund der Corona-Situation in den letzten Monaten vorwiegend im Homeoffice. Anders als zuvor im Büro verspüre ich jetzt nach einem Arbeitstag zu Hause am Laptop regelmässig quälende Nacken- und Rückenschmerzen. Wie kann ich dem am besten entgegenwirken? Irene Brechbühl* 03.08.2020, 13.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bürojobs sind eine Herausforderung für unseren Körper: Ununterbrochenes Sitzen ist für die Skelettmuskulatur, die Wirbelsäule und die Bänder anstrengend, und die Durchblutung der Muskulatur wird dadurch beeinträchtigt. Eine stetig gleiche Haltung führt fast unweigerlich zu Problemen wie Nacken- und Rückenschmerzen oder gar Kopfweh.

Irene Brechbühl

Es gilt also, die monotone Arbeitshaltung regelmässig zu unterbrechen. Lehnen Sie sich hin und wieder zurück oder auch mal vor, um Belastungen zu wechseln. Wenn Sie kein Stehpult haben, können Sie den Laptop auf Brusthöhe auf ein Gestell platzieren und in dieser Position für eine Weile arbeiten. Oder nutzen Sie Telefongespräche: Statt zu sitzen, können Sie dabei im Zimmer auf und ab laufen. So kommen der Kreislauf und die Durchblutung wieder ein wenig in Schwung.

Um den Nacken zu entlasten, ist es wichtig, dass der Bildschirm ungefähr auf Augenhöhe ist. Versuchen Sie ganz allgemein, die Möglichkeiten zu Hause zu nutzen, und werden Sie erfinderisch.

Es gibt auch viele einfache Dehn- und Kräftigungsübungen, die Sie in kurzen Pausen ausführen können. Das tut Ihrem Rücken und auch Ihrer Konzentrationsfähigkeit gut. Viele Übungen sind ganz einfach umzusetzen. Dabei gilt die Devise: Je öfter zwischendurch, desto besser beziehungsweise wirkungsvoller.

Übungen für zwischendurch

Hier ein paar Anregungen: Stehen Sie auf die Zehenspitzen und strecken Sie die Arme hoch zur Decke, wodurch der ganze Körper in der Länge gedehnt wird. Oder dehnen Sie Ihren Nacken, indem Sie den Kopf nach links neigen, und der rechte Arm zieht mit den Fingerspitzen zum Boden – und umgekehrt. Eine weitere Möglichkeit: zwischendurch das Becken in beide Richtungen kreisen lassen, so wird der untere Rücken gelockert. Viele weitere Ideen mit Videoanleitungen finden Sie im Internet, unter anderem auf migros-impuls.ch

Ohne stabilen Rumpf keine gute Haltung

Für eine gute Haltung ist unter anderem die Rumpfstabilität entscheidend. Dazu gehören eine gute Rücken- und eine trainierte Bauchmuskulatur. Ein stabiler Rumpf entlastet die Wirbelsäule.

Oft merkt man erst, wie wertvoll die eigene Gesundheit ist, wenn sich wie bei Ihnen Beschwerden bemerkbar machen. Verspannungen und Schmerzen im Nachgang zu behandeln, ist oft schwierig und langwierig. Es lohnt sich deshalb auf jeden Fall, den Körper präventiv mit einem gezielten Fitnesstraining zu unterstützen, um Alltagsbelastungen, wie langes Sitzen, ohne Schäden meistern zu können. Nicht nur der Rücken sondern Ihr ganzes Wohlbefinden wird sich durch ein Training verbessern. Es ist eine Investition in die persönliche Gesundheit, die sich gerade auch im Alter auszahlen wird.

* Irene Brechbühl ist Leiterin des Migros-Fitnessparks Allmend Luzern,

www.migros-fitness.ch