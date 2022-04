Ratgeber Die im Testament mir versprochene Uhr ist weg: Habe ich Anrecht auf eine Entschädigung? Mein Grossonkel hat mir vor Jahren versprochen, mir seine wertvolle Uhr nach seinem Ableben zu vermachen. Er hat dies auch in seinem Testament so vermerkt. Nun hat er aber offenbar seine Uhr schon einige Zeit vor seinem Tod verkauft. Habe ich nun zumindest Anrecht, den Gegenwert in Geld aus der Erbschaft zu erhalten? Reto Marbacher* Jetzt kommentieren 05.04.2022, 13.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Reto Marbacher.

Bei einer letztwilligen Zuwendung ist zu unterscheiden zwischen Erbeinsetzung und Vermächtnis. Die einzig mit einem Vermächtnis begünstigte Person wie in Ihrem Fall gehört nicht zur Erbengemeinschaft. Sie hat begrenzte Informationsansprüche, nimmt aber nicht an Erben­versammlungen teil.

Ordnet ein Erblasser ein Vermächtnis mit einem Testament an, behält er die Freiheit, noch zu Lebzeiten darüber zur verfügen oder die Anordnung zu widerrufen. Ein Veräusserungsverbot kann sich höchstens aus einem Vermächtnisvertrag ergeben.

Die testamentarische Zuwendung eines bestimmten Gegenstandes oder eines bestimmten Geldbetrages an eine nicht von Gesetzes wegen erbberechtigte Person stellt in aller Regel ein Vermächtnis (und keine Erbeinsetzung) dar. So auch der Vermerk Ihres Grossonkels in seinem Testament. Als Vermächtnisnehmer verfügen Sie, ohne Erbe zu sein, über eine Forderung gegenüber der Erbengemeinschaft auf Aushändigung der vom Grossonkel beschriebenen Uhr. Der Vermächtnisanspruch ist einklagbar, d.h., Sie könnten mit einer sogenannten Vermächtnisklage gegenüber sämtlichen Erben vom zuständigen Gericht ein Urteil anstreben, wonach Ihnen diese Uhr auszuhändigen sei. Hat Ihr Grossonkel für seinen Nachlass eine Willensvollstreckung angeordnet, läge es in der Verantwortung der Willensvollstreckung, Ihnen die vermachte Uhr auszuhändigen, sofern allfällige Pflichtteile von Erben mit dem Rest des Nachlasses gedeckt werden können.

Widerruf des Vermächtnisses

Wurde die besagte Uhr durch Ihren Grossonkel persönlich veräussert (Schenkung, Verkauf, Tausch), ist darin sein Widerruf des testamentarischen Vermächtnisses zu sehen (Art. 511 Abs. 2 ZGB). Hat Ihr Grossonkel keine andere letztwillige Anordnung getroffen, gilt Art. 484 Abs. 3 ZGB. Demnach entfällt das Vermächtnis ersatzlos, wenn es im Zeitpunkt des Todes nicht mehr vorhanden ist. Es besteht kein anderweitiger Anspruch, weder auf eine andere Uhr im Nachlass noch auf einen allfälligen Erlös oder Gegenstand aus dem Verkauf oder dem Tausch der betreffenden Uhr.

Dieser Grundsatz gilt in der Regel sogar, wenn der Erblasser vom Nichtvorhandensein des Vermächtnisgegenstandes keine Kenntnis hatte bzw. wenn der Vermächtnis­gegenstand ohne seinen Willen veräussert worden ist.

Ausnahmsweise kann sich aus dem Testament oder aus anderen Umständen ergeben, dass die Erben anstelle der vermachten Sache den Ersatzgegenstand oder den Veräusserungserlös auszuhändigen haben. Im Streitfall hätte das Gericht den mutmasslichen Willen des Grossonkels einzuschätzen. Massgebend sind der Wortlaut des Testaments und weitere, ausserhalb des Testaments liegende Sachumstände (z.B. die Lagerung des Ersatzgegenstandes oder des Erlöses). Da es auf den Einzelfall ankommt, ist unter Umständen die Einschätzung einer Fachperson hilfreich.

* Lic. iur. Reto Marbacher ist Fachanwalt SAV Erbrecht und Notar, Luzern; www.beelermarbacher.ch

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen