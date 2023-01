Ratgeber Wie häufig sollte man wirklich duschen? Ich (w, 56) dusche seit Jahren täglich, höre aber immer öfter, dass das nicht gut sein soll. Was steckt hinter diesem Trend? Wie oft sollte man denn duschen? Welche Produkte soll man dabei verwenden? Dr. med. Anna Caroline Maassen* Jetzt kommentieren 10.01.2023, 08.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie sprechen ein Thema an, das zunehmend mehr Menschen beschäftigt. Zum einen spielen sicher ökologische Motive mit, man möchte sparsam umgehen mit den Ressourcen und die Umwelt schonen. Zum anderen geht es ums eigene Wohlbefinden, man möchte sich und seinem Körper möglichst Gutes tun. Durch häufiges bzw. tägliches Duschen kann unsere Haut aber tatsächlich Schaden nehmen. Die Formulierung «kann» ist wichtig, denn wie so oft im Leben lässt sich das nicht verallgemeinern, und es gibt auch keine starre Regel, wie oft man duschen sollte.

Dr. med. Anna Caroline Maassen

Dermatologinnen und Dermatologen raten im Normalfall zu zwei- bis dreimaligem Duschen pro Woche. Bei sportlicher Betätigung oder schweisstreibender Arbeit wird es natürlich mehr sein, bei ausgeprägter, zum Beispiel trockener Problemhaut weniger. Gute Körperhygiene – speziell in heiklen Zonen wie unter den Armen oder im Intimbereich – ist durchaus auch ohne duschen möglich. Verzichten darauf möchten aber nur die wenigsten, denn eine Dusche ist für viele auch Wellness.

Konkret: Insbesondere junge, vitale Menschen ohne Hautprobleme können täglich duschen, auch mehrfach. Die Schutzmechanismen ihrer Haut regenerieren sich schnell. Bei trockener oder anderweitig diffiziler Haut ist hingegen etwas Zurückhaltung sinnvoll, gerade mit zunehmenden Lebensjahren, denn auch unsere Haut altert und verliert an Elastizität.

Auch Wasser alleine trocknet die Haut aus

Vergessen geht oft, dass auch Wasser allein die Haut austrocknet. Wasser kann unsere natürliche Hautbarriere (Säureschutzmantel) mit der darin enthaltenen Hautflora beeinträchtigen. Der Säureschutzmantel hält die Haut feucht und hilft bei der Abwehr schädlicher Mikroorganismen (Bakterien, Viren, Pilze). Bei trockener Haut beginnt oft ein Teufelskreis: Weil sie juckt, kratzt man sich wund, wodurch diese Mikroorganismen noch leichteres Spiel haben, in die Haut einzudringen. Es können sich Ekzeme wie eine Neurodermitis bilden, und durch Inhaltsstoffe in Pflegeprodukten entwickeln sich vermehrt auch Kontaktallergien.

Maximal 5 Minuten und nicht zu warm

Die folgenden «Dusch-Regeln» gelten vorab für Menschen, die besonders auf ihre Haut achten (müssen): Duschen sollte man möglichst nicht länger als 5 Minuten, das Wasser muss nicht ständig laufen. Je niedriger die Temperatur, um so besser, wobei es nicht eiskalt sein muss. Duschmittel und Shampoo sollten wenig bis gar nicht parfümiert sein und dem pH-Wert der eigenen Haut entsprechen, also eher sauer. Eine haselnussgrosse Portion Duschmittel reicht für den ganzen Körper, zumal man dies nicht überall auftragen muss. Fürs Abtrocknen ein Tuch verwenden, das nicht mit Weichspüler gewaschen wurde. Besser abtupfen als abrubbeln. Nach dem Duschen ist Eincremen wichtig. Aber nicht jede Creme ist empfehlenswert, sie kann ihrerseits der Haut Feuchtigkeit entziehen und für Irritationen sorgen. Geeignet ist etwa eine Creme mit Harnstoff (Urea), weniger geeignet sind Produkte fürs Baby, denn was ihm guttut, ist für Erwachsene oft weniger vorteilhaft. Lassen Sie sich im Zweifelsfall in der Drogerie, in der Apotheke oder in einer dermatologischen Praxis beraten.

* Dr. med. Anna Caroline Maassen ist Fachärztin für Dermatologie, Dermacenter AG, Küssnacht und Brunnen, www.dermacenter.ch