Ratgeber Ist die Schaufensterkrankheit etwas Gefährliches? Mich (w, 66) plagen neuerdings beim Spazieren Wadenkrämpfe, obwohl ich mich nicht übermässig anstrenge. Leide ich vielleicht an der Schaufensterkrankheit, von der ich schon gelesen habe? Was muss ich tun? Prof. Dr. med. Stefan Ockert* 15.03.2021, 15.57 Uhr

Bei der Schaufensterkrankheit handelt es sich um eine Durchblutungsstörung der Beine. In der Medizin spricht man von der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK). Sie äussert sich in den meisten Fällen durch Schmerzen in den Beinen, klassischerweise beginnend in den Waden. Die Schmerzen werden bei Belastung – etwa beim Treppensteigen, Spazieren oder Wandern – stärker, lassen nach einer Gehpause aber wieder nach.