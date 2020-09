Ratgeber Ist es gefährlich, rohen Teig zu naschen? Meine Kinder möchten immer vom ungebackenen Teig naschen, wenn ich Kuchen backe. Könnte das gefährlich sein, weil im Tag ja rohe Eier enthalten sind? Und was ist generell im Zusammenhang mit rohen Eiern zu beachten, damit es zu keiner Salmonellenvergiftung kommen kann? Monika Neidhart* 25.09.2020, 11.30 Uhr

«Iss nicht so viel Teig, sonst bekommst du Bauchweh», ist wohl ein Spruch, den viele von uns als Kind gehört haben. Und doch taten wir es mit Vergnügen und bekamen wohl nur in den seltensten Fällen Bauchweh. Mit der richtigen Wahl der Eier und der entsprechenden Hygiene steht diesem Vergnügen auch heute noch nichts im Wege.

Monika Neidhart Getty

Hauptverdächtige bei einer Salmonellenvergiftung sind rohe Eier. Die Bakterienart kann jedoch auch anderweitig in den Teig gelangen. Zuerst zu den Eiern. Salmonellen kommen relativ selten im Inneren von Eiern vor. In der professionellen Eierproduktion in der Schweiz werden die Herden vom Schlüpfen der Küken bis zum Ende der Legeperiode immer wieder auf Salmonellen untersucht. Wenn keine Salmonellen im Stall sind, können sie auch nicht ins Ei gelangen. Ein gesundes Huhn legt keimfreie Eier. Zudem ist das Ei von Natur aus während den ersten 21 Tagen durch ein mehrstufiges System geschützt. So können Keime kaum eindringen und sich nur schwer vermehren.

Wichtig ist in dieser Zeit, dass die Temperatur bei 20°C konstant bleibt, bei höheren Temperaturen verkürzt sich der Selbstschutz, während er bei tieferen länger anhält. Kontrolle und konstante Temperaturen bis zum Verkauf sprechen klar für Schweizer Eier. Nach dem Kauf empfiehlt es sich, Eier im Kühlschrank aufzubewahren.

Vorsicht bei defekten Eiern

Ist die Eischale defekt, können Salmonellen ins Ei gelangen. Solche Brucheier oder Eier, die längere Zeit aufgeschlagen sind, nicht für Rohspeisen verwenden oder für Gerichte, die nicht vollständig erhitzt werden (3-Minuten-Ei, Carbonara-Sauce). Bei der Verarbeitung auf die Hygiene achten. Tropfen von aufgeschlagenen Eiern neben der Teigschüssel oder gar auf anderen Nahrungsmitteln wie Äpfeln sofort gründlich wegwischen.

Mitzuberücksichtigen ist, dass Salmonellen auf der Schale von Hühnereiern vorkommen. Damit später keine anderen Gerichte betroffen sind, insbesondere auch die Arbeitsfläche, wo der Teig bearbeitet wurde, sowie Pinsel, Geräte und Hände nach der Verarbeitung gründlich reinigen.

Die infektiöse Dosis für Salmonellen liegt zwischen 104 bis 106 Keimen. Diese Menge im Inneren von Eiern zu erreichen, dürfte aufgrund der Kontrollen wenig wahrscheinlich sein. Hingegen haben Salmonellen die Fähigkeit, sich in Fettkörpern zu «verstecken». Auf diese Weise reicht nach der Magenpassage beim Menschen eine weitaus geringere Menge, um eine Infektion auszulösen. Das erklärt, warum roher Teig mit Butter oder Schokolade Grund einer Erkrankung sein kann.

Einen Teig einzufrieren reicht nicht. Ein Lebensmittel ist in Bezug auf Salmonellen sicher, wenn es gekocht, gebraten oder gebacken ist. Das zubereitete Gericht kühl und zugedeckt lagern und rasch essen.

* Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch