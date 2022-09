Ratgeber Leistungsabfall mit 62 im Büro – normale Ermüdung oder medizinisches Problem? Ich (m, 62) arbeite in einem geistig anspruchsvollen Beruf. Zunehmend kann ich meine Arbeit, oft mit Zehn-Stunden-Tagen, nicht mehr so fundiert leisten, wie ich möchte. Das verunsichert mich. Ist diese Abnahme eine normale Ermüdung oder könnte sie auch medizinische Ursachen haben? Prof. Dr. med. Christoph Henzen* Jetzt kommentieren 26.09.2022, 15.10 Uhr

Mit Ihrer Frage beschreiben Sie eine Problematik, die vielen nicht mehr ganz jungen und dennoch geistig aktiven Menschen sehr bekannt vorkommen dürfte. Wir leben und arbeiten in einer modernen Welt, welche sich in einem schwindelerregend raschen Wandel befindet, bedingt durch eine zunehmende Spezialisierung und durch die digitale Transformation in allen Lebensbereichen.