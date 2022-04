Ratgeber Ist es unanständig, die Sonnenbrille immer zu tragen? Da ich lichtempfindliche Augen habe, setze ich meine Sonnenbrille gerne auch bei bedecktem Wetter auf. Und vergesse manchmal komplett, dass ich sie aufhabe. Etwa in Innenräumen oder wenn ich jemanden begrüsse. Ist dies unanständig? Gibt es so etwas wie einen Sonnenbrillen-Knigge? Doris Pfyl* Jetzt kommentieren 15.04.2022, 11.30 Uhr

Den gibt es tatsächlich. Allerdings handelt es sich dabei mehr um Empfehlungen als um Regeln, die konsequent eingehalten werden müssen. So wie das auch bei anderen Knigge-Belangen der Fall ist.

Doris Pfyl Bild: Luzerner Zeitung

Blickkontakt halten zu können, ist in unserer Kultur wichtig und fest verankert. Mit diesem Blickkontakt zeigen wir Wertschätzung und signalisieren Offenheit. Wir möchten uns in die Augen schauen können, um Freude und Zuwendung zu sehen. Wenn Augen nicht reden können, bleibt eine gewisse Distanz – und diese kann beim Gegenüber Unsicherheit auslösen.

Deshalb ist es angezeigt, auch bei strahlendem Sonnenschein, die Sonnenbrille zur Begrüssung abzunehmen. Dies auch bei Personen, die wir gut kennen und mit denen wir sehr vertraut sind. Die Geste des «Brillenlüftens» zeigt Wertschätzung und Respekt.

Setzt sich die Begegnung dann mit Small Talk fort, bei blendender Sonne, empfehle ich, kurz zu erwähnen, dass man die Sonnenbrille nun wieder aufsetzt, da man sonst so gar nichts sehen würde. Das Gleiche gilt für kurzsichtige Personen. Auch hier kann rasch erwähnt werden, dass die Sonnenbrille zugleich eine Sehhilfe ist und deshalb schnell wieder auf die Nase gehört.

Drinnen keine Sonnenbrille

Betritt man ein Gebäude, heisst es ebenfalls: Brille runter. Denn wer sich in Innenräumen hinter dunklen Gläsern verschanzt, wird als unheimlich und undurchschaubar wahrgenommen. Es ist also sehr zu empfehlen, die Sonnenbrille abzunehmen, sobald es in ein Restaurant, ein Büro oder in eine private Wohnung geht.

Dasselbe gilt auch für Arztbesuche, Behördengänge, Bewerbungsgespräche und andere offizielle Veranstaltungen. In diesen Situationen hat die Sonnenbrille nichts auf der Nase zu suchen. Ein konstruktiver und offener Dialog wäre mit Sonnenbrille unmöglich.

Eine Ausnahme gibt es allerdings bezüglich des Tragens einer Sonnenbrille in Innenräumen: Trauernde dürfen sie an Beerdigungen selbstverständlich auflassen. Sie fühlen sich mit der Sonnenbrille womöglich wohler.

Karl Lagerfeld übrigens trug die dunklen Gläser konsequent immer und überall. Er war ein Meister des mysteriösen Auftritts. Auf die Frage, warum er sich auf dem öffentlichen Parkett nie von seiner dunklen Brille trenne, antwortete er: «Ich will nicht beobachtet werden. Ich will nicht, dass jeder meinen Gesichtsausdruck sieht.» Zudem meinte er, dass ihm durch die getönten Gläser die Welt schöner erscheine und die Leute um zehn Jahre jünger.

Noch ein Tipp zur Aufbewahrung von Sonnenbrillen: Diese gehören nicht in Brust- oder Gesässtasche, nicht ins Dekolleté und nicht ins Haar. Kosmetikprodukte, Fett und Schuppen machen sich nicht gut auf Brillengläsern. Eine Sonnenbrille gehört in eine Box, wenn nicht getragen.

* Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin, Ausbildnerin des Schweizer Fachverbands FSFM. www.imagemodestil.ch

