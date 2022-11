Ratgeber Ist Sport in der Kälte schädlich für meine Atemwege ? Ich (m, 30) möchte auch im Winter gerne draussen joggen und laufen, allenfalls auch langlaufen. Worauf muss ich achten, dass ich mich nicht erkälte? Und worauf sollte ich beim Atmen achten? Dr. med. Peter Dür* Jetzt kommentieren 21.11.2022, 14.38 Uhr

Grundsätzlich darf man auch im Winter bei tiefen Temperaturen im Freien Sport treiben. Wichtig ist jedoch, dass die Intensität der Belastung reduziert wird. Zudem sollten Sie bezüglich Bekleidung einige wichtige Punkte beachten. Kalte Luft enthält deutlich weniger Feuchtigkeit als warme Luft. Die Atemwege werden deshalb im Winter ausgetrocknet, was sie anfälliger für Infekte macht.

Überdies ist eine normale Körpertemperatur sehr wichtig für die Körperfunktionen und die Immunabwehr. Es ist nicht die Kälte an sich, welche Infekte verursacht – sondern eine durch die kalte und trockene Luft gestörte Immunabwehr. Diese kann die im Winter vermehrt in der Bevölkerung zirkulierenden viralen und bakteriellen Erreger schlechter abwehren.

In der kalten Jahreszeit ist es sehr wichtig, den ganzen Körper mit atmungsaktiver Sportbekleidung nach dem Zwiebelschalenprinzip zu schützen.

Hände kühlen am schnellsten aus

Der Schutz des Kopfes und der Hände ist besonders wichtig. Die Hände kühlen nämlich am schnellsten aus, und über den Kopf verlieren wir bis zu zehn Prozent der Wärme. Schweissnasse Kleidung fördert das Auskühlen.

Bei grösseren Aufstiegen ist es sehr empfehlenswert, die Bekleidung zu reduzieren, um ein starkes Schwitzen durch Überhitzung zu verhindern. Im Abstieg wiederum braucht es mehr Bekleidungsschichten, weil die Belastung abnimmt und bei Abfahrten noch der kalte Fahrtwind die Auskühlung fördert. Idealerweise tragen Sie beim Sport im Winter in einem Rucksack Ersatzkleidung mit für einen situativen Kleiderwechsel.

Im Ruhezustand atmen wir die Luft bei geschlossenem Mund über die Nase ein. Sie reinigt, befeuchtet und erwärmt die Luft. Diese gelangt so «klimatisiert» in die unteren Atemwege. Beim Ausdauersport muss man den Mund öffnen, um genug Luft ein- und ausatmen zu können. Dabei wird das «Klimatisierungsorgan» Nase teilweise umgangen. Kalte und trockene Luft gelangt in die unteren Atemwege, reizt diese und trocknet sie aus. Vermehrte Atemwegsinfekte können die Folge sein.

Der Befeuchtung der Luft Beachtung schenken

Bei empfindlichen Personen können zudem die kleinen Luftwege durch die Kälte so gereizt werden, dass sie sich verkrampfen – eine Asthmasymptomatik ist die Folge.

Nicht von ungefähr leiden etwa Eishockeyspieler oder Langläuferinnen vermehrt an einem durch Kälte ausgelösten Bronchialasthma. Der Befeuchtung und dem Anwärmen der Luft muss in der kalten Jahreszeit unbedingt Beachtung geschenkt werden.

Es ist sehr empfehlenswert, die Atemwege bei tiefen Temperaturen zu schützen, etwa mit einem Schlauchtuch oder einem speziellen Hals- und Gesichtswärmer. Unter den Textilien, die über den Atemwegen liegen, entsteht eine feucht-warme Kammer analog zur Nase. Damit kann der die Atemwege schädigende Einfluss der Kälte deutlich reduziert werden. Auf diese Weise sind Sie gut gerüstet für Sport im Freien auch im Winter.

* Dr. med. Peter Dür ist Leitender Arzt Pneumologie am Luzerner Kantonsspital in Sursee, www.luks.ch