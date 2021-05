Ratgeber Ist ständiger Durchfall ein Alarmzeichen? Meine Frau (70) plagt seit ein paar Wochen starker Durchfall. Leider kann ich sie nicht dazu bewegen, den Hausarzt aufzusuchen. Ich mache mir Sorgen, zumal sie täglich Medikamente gegen hohen Blutdruck einnehmen muss. Vielleicht hat das einen Zusammenhang. Was raten Sie mir? Dr. med. Holger Spangenberger* 24.05.2021, 14.14 Uhr

Wir reden im Fall Ihrer Frau von chronischem Durchfall: Länger als vier Wochen und mehr als dreimal pro Tag dünner Stuhl – das ist keinesfalls zu unterschätzen. Was auch immer die Ursache sein mag: Wichtig ist, dass man in einem solchen Fall genügend trinkt, mindestens drei Liter am Tag, weil Durchfall den Körper austrocknet. Selbst wenn Trinken die Darmtätigkeit anregen und Durchfall fördern kann, muss auf alle Fälle die Gefahr des Austrocknens gebannt werden.