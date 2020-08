Ist unser Sohn (16) nicht zu jung für ein Krafttraining?

Ratgeber

Wenn ich dem Rettungsfahrzeug Platz mache und dabei einen Schaden verursache: Wer kommt dafür auf?

Muss ich einen allfälligen Eigenschaden oder Drittschaden in Kauf nehmen, wenn ich die Fahrbahn für die Rettungskräfte mit Blaulicht und Sirene sofort durch Ausweichen auf ein Trottoir freigebe? Was ist in einem solchen Fall noch zumutbar, und wer zahlt den Schaden? Werde ich umgekehrt gebüsst, wenn ich nicht ausweiche?