Kann ich diese Hormonsalbe bedenkenlos nehmen?

Wie bekommen wir unsere schon grosse Hündin sauber?

Unsere mittlerweile dreijährige Hündin ist immer noch nicht stubenrein. Wir haben die Bayrische Gebirgsschweisshündin im Alter von anderthalb Jahren bekommen. Zuvor wurde sie sehr schlecht behandelt, weshalb sie sehr scheu ist. An uns hängt sie, aber sie zeigt nie an, wenn sie nach draussen müsste. Was tun?