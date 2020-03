Kann ich eine Renovation der Mietwohnung verlangen?

Wir wohnen seit über 30 Jahren in einer Mietwohnung, in der praktisch nie etwas gemacht wurde. In letzter Zeit traten verschiedene Mängel auf: Das Lavabo tropft, die WC-Spülung funktioniert nicht mehr richtig. Und in den Zimmern sind die ehemals weissen Wände grau geworden. Können wir eine Renovation verlangen?

Nadja Burri* 24.03.2020, 18.27 Uhr